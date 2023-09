Ecco quale è la storia vera di The Last Duel, il film diretto da Ridley Scott con protagonisti Matt Damon e Adam Driver.

Nel 2021 Ridley Scott ha portato nelle sale cinematografiche The Last Duel, dopo che il film era stato presentato alla Mostra internazionale del d’arte cinematografica di Venezia. La pellicola è divisa in tre capitoli, ognuno dei quali ha un protagonista differente che racconta, secondo il proprio punto di vista, la stessa vicenda, quello di uno stupro della moglie di un cavaliere avvenuto nella Francia medievale e del “duello di Dio” che ne è seguito. Ma quella raccontata in The Last Duel è una storia vera?

The Last Duel: la storia vera

I protagonisti principali di The Last Duel sono il cavaliere Jean de Carrouges, la moglie Marguerite de Thibouville e lo scudiero Jacques Le Gris: tutti personaggi realmente esistiti nella Francia del XIV secolo e protagonisti di quello che è stato realmente l’ultimo Duello di Dio che si è registrato in Francia.

Duello cavalieri medievali

Marguerite de Thibouville denunciò lo stupro subito da parte di Jacques Le Gris ma non riuscendo a giungere a un verdetto nel caso, il Parlamento accolse la richiesta del Duello di Dio di Jean de Carrouge. I Duelli di Dio erano dei veri e propri duelli tra persone in causa tra loro in cui chi ne usciva vincitore veniva ritenuto innocente (o comunque che fosse dalla parte della ragione). Si riteneva che l’esito del duello fosse deciso dalla giustizia divina.

Questo fu l’ultimo processo per combattimento permesso in Francia. Al termine del duello Carrouges ottenne importanti riconoscimenti ma anche Le Gris è stato a lungo ricordato dai suoi familiari e i suoi sostenitori, tanto che la storia di quel duello è arrivata fino ai giorni nostri.

The Last Duel: il cast del film

In The Last Duel, a vestire i panni di Jean de Carrouge è Matt Damon, Jacques Le Gris è interpretato da Adam Driver mentre Jodie Comer è Marguerite de Thibouville.