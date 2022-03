Ecco qual è il numero di telefono per contattare Pomeriggio 5 e raccontare la propria storia e inviare delle segnalazioni.

Pomeriggio 5 è uno dei programmi più seguiti della TV italiana nella fascia pomeridiana: in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle ore 17.25 alle ore 18.45, a partire dall’edizione 2021/2022 ha subito qualche cambiamento, abbandonando la parte dell’intrattenimento (tranne che per una parentesi dedicata al Grande Fratello Vip) e concentrandosi sempre di più sulla cronaca, sull’informazione e sulle storie che hanno per protagonisti i comuni cittadini. Storie che possono essere raccontate e segnalate direttamente dagli stessi spettatori nel caso in cui desiderino portarle all’attenzione nazionale attraverso il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Pomeriggio 5: contatti e numero di telefono

Ma come si fa a mettersi in contatto con Pomeriggio 5? Il numero di telefono per raccontare le proprie storie alla redazione del programma o inviare delle segnalazioni è 342 99 66 619. E’ un numero WahtsApp, chi volesse contattare Pomeriggio 5 dovrà quindi farlo utilizzando la nota App di messaggistica.

Barbara D’Urso

Una volta inviata la propria segnalazione, sarà poi la redazione della trasmissione condotta da Barbara D’Urso a valutare la storia, chiedere eventualmente più informazioni a riguardo e infine decidere se raccontarla nel corso di una o più puntate di Pomeriggio 5. Sono tante le storie raccontate a Pomeriggio 5 che arrivano proprio dalle segnalazioni fatte dal pubblico da casa attraverso il numero 342 99 66 619.

Pomeriggio 5: quando va in onda il programma di Barbara D’Urso

Rispetto al passato, a partire dall’edizione 2021/2022 le puntate di Pomeriggio 5 durano meno: la durata del programma è stata infatti inizialmente diminuita da 90 a 70 minuti, poi allungata di 10 minuti (per un totale 80) considerati anche gli ottimi dati di ascolta che la trasmissione di Barbara D’Urso continua a far registrare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG