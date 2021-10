Con The Last Duel il regista Ridley Scott racconta la vera storia dell’ultimo “duello di Dio”: ecco le location del film.

Ridley Scott diverse volte nella sua carriera ci ha portati indietro nel tempo, lo ha fatto con il suo film d’esordio I duellanti, lo ha rifatto con Il gladiatore, Le crociate, Robin Hood, Exodus e anche The Last Duel. Quest’ultimo film, uscito nel 2021, racconta la vera storia dell’ultimo Duello di Dio, uno scontro fra due cavalieri il cui esito, si diceva, fosse deciso da Dio e per questo valeva come giudizio nelle cause. La pellicola è ambientata nella Francia medievale di fine 1300, vediamo ora quali sono le location del film.

The Last Duel: le location del film

Per raccontare la storia del cavaliere Jean de Carrouges che sfidò a duello lo scudiero Jacques Le Gris, accusato di aver stuprato la moglie del primo, il regista Ridley Scott ha lavorato sì in Francia, ma non nei luoghi in cui si tennero i fatti.

La storia è ambientata in alcuni paesi della Normandia ma le riprese si sono svolte tra la regione della Dordogna e la Borgogna, con la cittadinanza a di Berzé-le-Châtel usata come una delle location principali della pellicola. Ma non solo, oltre che in Francia alcune scene di The Last Duel sono state girate anche in Irlanda.

The Last Duel: il cast del film

A interpretare i due protagonisti, Jean de Carrouges e Jacques Le Gris sono stati rispettivamente Matt Damon e Adam Driver. Ma loro non le uniche due grandi star di Hollywood che hanno lavorato a The Last Duel: nel cast del film c’è infatti anche Ben Affleck che veste i panni del conte Pierre d’Alencon.

La protagonista femminile del film, Marguerite d’Alencon, è invece interpretata da Jodie Comer. Nel cast del film sono inoltre presenti Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine, Alex Lawther, Clive Russell, Marton Csokas, Oliveri Cotton e Zeliko Ivanek.

