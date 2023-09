Carlotta Mantovan, la conduttrice e vedova del conduttore Fabrizio Frizzi, sarà nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Un atteso ritorno in tv per Carlotta Mantovan: la conduttrice, che negli ultimi anni (a seguito della scomparsa del suo celebre marito) si è concentrata soprattutto su sua figlia Stella, sarà tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. A confermare la notizia è stato AdnKronos e al momento, tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione, vi sarebbero anche Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Carlotta Mantovan

Ballando con le Stelle: Carlotta Mantovan nel cast

Carlotta Mantovan è tra gli attesi concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che prenderà il via da sabato 21 ottobre. La conduttrice e giornalista dal 2018 a oggi si è progressivamente allontanata dal mondo della tv e ha dedicato la maggior parte del suo tempo a sua figlia Stella, rimasta orfana del padre a soli 5 anni.

In questi anni la conduttrice ha vissuto nel massimo riserbo il suo lutto, ma sui social non ha mancato di ricordare e omaggiare pubblicamente suo marito. A restarle accanto nei momenti di maggiore difficoltà vi è sempre stata l’amica Antonella Clerici, che a sua volta è stata un’intima amica anche del compianto conduttore e ha una figlia, Maelle, che è poco più grande di Stella.

Sui social in tanti non vedono l’ora di sapere come se la caverà Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle e sono impazienti di conoscere gli altri membri del cast dello show.