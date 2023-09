Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di giovedì 7 settembre? Ecco i dati auditel.

Ritorno con il botto per Alberto Angela alla conduzione di Ulisse – Il piacere della scoperta che ha sbaragliato la concorrenza posizionandosi come primo classificato per numero di ascolti televisivi. Ma anche i dati per le altre emittenti iniziano ad aumentare e attirare più gente davanti al piccolo schermo. Vediamo nel dettaglio i numeri dei canali generalisti.

Alberto Angela

Sul podio: ‘Ulisse – Il piacere della scoperta’ al primo posto

Al primo posto per numero di ascolti troviamo il ritorno di Alberto Angela su Rai 1 alla conduzione di Ulisse – Il piacere della scoperta che ha registrato 2.513.000 spettatori pari al 16,5% di share. Subito dopo su Canale 5 la registrazione del mega concerto per i 30 anni di carriera di Max Pezzali, Circo Max – Una serata di hit ha ottenuto uno share del 13,8% con 1.993.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire ha interessato 1.275.000 spettatori con 7,5% di share.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato uno share del 9,2% con 1.158.000 spettatori. Su Rai 2 il film Rimetti a noi i nostri debiti ha interessato 641.000 spettatori pari a uno share del 3,9%. Su Rai 3 Volevo nascondermi ha ottenuto uno share del 3,6% e 537.000 spettatori.

Su La 7 Rain man – L’uomo della pioggia ha registrato 515.0000 spettatori pari al 3,3% di share. Infine su TV 8 le qualificazioni agli Europei di Calcio Francia – Irlanda hanno interessato 398.000 spettatori con uno share del 2,3% mentre sul Nove Tutte contro di lui – The Other Woman ha raccolto 399.000 spettatori pari al 2,5% di share.