Ecco le location di Rimetti a noi i nostri debiti, il film con protagonisti Marco Giallini e Claudio Santamaria.

Rimetti a noi i nostri debiti è un film che, in un certo senso, è entrato nella storia del cinema italiano: è stato infatti il primo a essere distribuito in esclusiva dal colosso dello streaming Netflix. Non è uscito nelle sale cinematografiche ma direttamente sulla piattaforma on demand e solamente molto dopo è arrivato anche in chiaro in TV. Il protagonista è Guido, un ex tecnico informatico che, dopo aver perso il lavoro, si fa assumere dalla finanziaria con cui aveva contratto un debito che non riesce a pagare, in modo da poterlo saldare lavorando. Qui incontra Franco, un esperto di riscossione dei debiti che non si fa troppi problemi anche a usare le maniere cattive. Vediamo ora quali sono le location di Rimetti a noi i nostri debiti.

Rimetti a noi i nostri debiti: le location del film

Rimetti a noi i nostri debiti è stato girato interamente a Roma e sono state necessarie sei settimane di lavori al regista Antonio Morabito per girare tutte le scene del film.

Il bar frequentato da Guido, nel quale lavora anche Rina, si trova in via Sant’Igino Papa. Il bar si trova nel quartiere Primavalle, che è stato un po’ il centro delle riprese della pellicola: sono state girate infatti delle scene anche al mercato e nelle vie del quartiere. Gli attori hanno poi lavorato anche in via Ostiense, la strada che collega la città di Roma a quella di Ostia.

Rimetti a noi i nostri debiti: il cast del film

Il protagonista principale di Rimetti a noi i nostri debiti è Guido, che è interpretato da Claudio Santamaria. A vestire i panni del co-protagonista, Franco, è invece Marco Giallini.

Nel cast del film troviamo poi anche Flonja Kodheli nei panni della barista Rina, Jerzy Stuhr in quelli del professore. E poi ancora Maddalena Crippa, Agnieszka Zulewska, Leonardo Nigro e Giorgio Gobbi.