Ecco quali sono le location di Volevo nascondermi, il film con protagonista Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue.

Antonio Ligabue è stato uno dei più importati artisti italiani del ‘900: pittore e scultore molto apprezzato a cui è stato dedicato anche il film Volevo nascondermi. La pellicola, diretta da Giorgio Diritti, è uscita nel 2020 ed è stata presentata in anteprima al Festival internazionale del Cinema di Berlino: è stata molto apprezzata dalla critica come i numeri premi vinti, sia in Italia che all’estero, dimostrano. Tra i tanti riconoscimenti citiamo il David di Donatello per il Miglior film. Vediamo ora quali sono le location di Volevo nascondermi

Volevo nascondermi: le location del film

E’ l’Emilia Romagna la regione che ha ospitato la maggior parte delle riprese di Volevo nascondermi. A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, troviamo la piazza dove Ligabue viene avvicinato da Sassi per parlare delle sue prime opere è Piazza Mazzini. A Gualtieri, sempre in provincia di Reggio Emilia, troviamo invece la Chiesa di Sant’Andrea. Tra le varie città che hanno ospitato le riprese c’è anche Reggio Emilia.

Elio Germano

Oltre che in Emilia Romagna, Volevo nascondermi è stato girato anche in Trentino Alto-Adige, per la precisione a Brunico, ma anche in Lombardia: diverse scene sono state infatti girate a Viadana e a Dosolo, paesi della provincia di Mantova.

Volevo nascondermi: il cast del film

A vestire i panni di Antonio Ligabue in Volevo nascondermi è Elio Germano, mentre nelle prime scene da bambino l’attore è interpretato da Leonardo Carrozzo e da ragazzo da Oliver Ewy.

Nel cast di volevo nascondermi troviamo poi anche Pietro Traldi, Orietta Notari, Fabrizio Careddu, Andrea Gherpelli, Denis Campitelli, Filippo Marchi, Maurizio Pagliari, Francesca Manfredini, Daniela Rossi, Mario Perrotta, Paolo Dellasta, Gianni Fantoni, Paola Lavini, Simone Allai e Paola Rossi.