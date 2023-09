Ecco dove vedere il concerto di Max Pezzali in streaming e in TV: il Circo Max – Una notte da Hit è stato un successo incredibile.

Circo Max – Una notte di successi è stato il concerto evento di fine estate: generazioni diverse di fan hanno riempito il Circo Massimo, a Roma, per il concerto di Max Pezzali he ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con tutte le sue canzoni più celebri e iconiche. Chi non avesse avuto la possibilità di essere presente a Roma, può vedere il concerto di Max Pezzali in streaming e in TV: vediamo ora come.

Dove vedere Circo Max in streaming e in TV

Giovedì 7 settembre 2023, in prima serata su Canale 5 (a partire dalle ore 21.25 circa), va in onda Circo Max – Una notte di Hit: i fan degli 883 potranno quindi vedere il mega-concerto che celebra i 30 anni di carriera di Max Pezzali accendendo semplicemente il proprio televisore e collegandosi appunto su Canale 5.

MAX PEZZALI

Ma dove si può vedere il concerto di Max Pezzali in streaming e gratis? Come tutti i contenuti Mediaset, anche Circo Max – Una notte di Hit può essere visto in streaming gratis su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere gratuitamente da computer, smartphone, tablet e computer.

Ovviamente su Mediaset Infinity è possibile vedere il concerto di Max Pezzali a Roma sia in diretta che in qualsiasi altro momento si voglia.

Circo Max: le canzoni di Max Pezzali

Ecco quali sono le 30 canzoni cantate da Max Pezzali nel suo concerto:

Hanno ucciso l’uomo ragno

S’inkazza

Rotta per casa di dio con Riccardo Zanotti

Giovani wannabe con Riccardo Zanotti

La regola dell’amico con Dargen D’Amico

Dove si balla con Dargen D’Amico

Come deve andare

L’universo tranne noi

Ti sento vivere

Lo strano percors

Sempre noi con Articolo 31

Domani smetto con Articolo 31

Sei un mito

La regina del celebrità

La lunga estate caldissima

Bella vera / musica leggerissima / nella notte con Colapesce Dimartino

Gli anni con Lazza

Cenere con Lazza

Nessun rimpianto

Una canzone d’amore

Come mai

Medley (Nient’altro che noi / Eccoti / Io ci sarò / Se tornerai)

Quello che capita

Il grande incubo

La dura legge del gol con Gazzelle

Destri con Gazzelle

L’ultimo bicchiere

Non me la menare / Te la tiri / 6 uno sfigat

Nord sud ovest est / Tieni il tempo con Paola & Chiar

Con un deca