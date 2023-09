Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascoltatori nella serata di mercoledì 6 settembre? Vediamo i dati auditel.

Nella serata di mercoledì 6 settembre i palinsesti televisivi hanno offerto programmi di vario genere, dall’intrattenimento al cinema con Sister Act 2 – Più svitata che mai con Whoopi Goldberg, dall’attualità allo sport con gli europei maschili di pallavolo. Vediamo nel dettaglio quali sono stati i numeri di ieri sera e quale programma ha maggiormente interessato gli spettatori italiani.

Whoopi Goldberg

Sul podio: ‘Sister Act 2 – Più svitata che mai’ è al primo posto

Al primo posto per numero di ascolti tv troviamo su Rai 1 la commedia Sister Act 2 – Più svitate che mai che ha registrato 2.127.000 spettatori pari a uno share del 13,2%. Su Rai 2 gli Europei maschili di pallavolo Germania-Italia ha interessato 1.867.000 spettatori con uno share dell’11,8%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto uno share del 9,9% e ha interessato 1.249.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Canale 5 la serie tv Beyond Paradise ha registrato 1.218.000 spettatori con uno share dell’8,2%. Su Italia 1 la replica con le migliori esibizioni di Battiti Live alla conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ha ottenuto 1.075.000 spettatori e uno share dell’8%. Su Rai 3 Speciale Petrolio ha interessato 698.000 spettatori con uno share del 4,8%.

Su La 7 The Queen – La regina ha registrato 510.000 spettatori pari a uno share del 3%. Sul Nove Il mio nome è nessuno ha interessato 330.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 2,1%. Infine su TV 8 Name that tune ha registrato 249.000 spettatori e uno share dell’1,7%.