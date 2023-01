Tra le commedie che hanno avuto maggiore successo negli anni ’90 ci sono sicuramente i due film della serie Sister Act. La prima pellicola è uscita nel 1992 ottenendo un grande successo in tutto il mondo, un anno dopo è uscito il sequel: Sister Act 2 – Più svitata che mai. Questo secondo film, pur ottenendo comunque un buon successo, non è riuscito a bissare quello del precedente. Vediamo ora insieme dove il regista Bill Luke ha girato la sua pellicola.

Così come il precedente film, anche Sister Act 2 – Più svitata che mai è ambientato principalmente a San Francisco: non più nel Convento di Santa Caterina ma nella Saint Francis High School.

La location più celebre utilizzata dal regista Bill Luke per girare il suo film è la chiesa dei santi Pietro e Paolo, una chiesta diventata famosa per le foto che vi fecero di fronte Marilyn Monroe e Joe DiMaggio subito dopo le loro nozze (i due si erano sposati con rito civile).

La grande protagonista di Sister Act 2 – Più svitata che mai è Whoopi Goldberg, che è tornata a interpretare il ruolo di Deloris Van Cartiere, alias Suor Maria Claretta. Tra le sue consorelle troviamo Maggie Smith, che veste i panni della Madre Superiora, Kathy Najimy, che impersona Suor Maria Patrizia, Wendy Makkena, che è Suor Maria Roberta, Mary Wickes, che interpreta invece Suor Maria Lazzara.

Nel cast del fil sono inoltre presenti anche Barnard Hughes, Michale Jeter, Thomas Gottschalk, Brad Sulliven, James Coburn, Lauren Hill, Sheryl Lee Ralph, Jennifer Love Hewitt e Robert Pastorelli.

