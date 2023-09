La tanto attesa finale di Miss Italia 2023 sarebbe dovuta essere venerdì 8 settembre 2023 ma è stata rimandata.

Chi sarà eletta Miss Italia 2023? Per rispondere a questa domanda bisognerà ancora attendere. E non è chiaro quanto tempo. La finale, che in origine era prevista per venerdì 8 settembre, è stata infatti rimandata a data da destinarsi, il motivo è il mancato accordo con la Rai per la trasmissione in diretta televisiva dell’evento. E’ così che gli organizzatori hanno deciso di rimandare l’evento e alle varie miss, come al pubblico televisivo, non resta che aspettare che un accordo venga raggiunto e che venga quindi anche stabilita una data, questa volta definitiva, per la finale.

Miss Italia: le vincitrici

Bisognerà quindi aspettare per scoprire chi sarà la vincitrice di Miss Italia 2023 che si aggiungerà al lungo elenco di vincitrici delle scorse edizioni.

1946 Rossanna Martini

1947 Lucia Bosè

1948 Fulvia Franco

1949 Mariella Giampieri

1950 Anna Maria Bugliari

1951 Isabella Valdettaro

1952 Eloisa Cianni

1953 Marcella Mariani

1954 Eugenia Bonino

1955 Brunella Tocci

1956 Nives Zegna

1957 Beatrice Faccioli

1958 Paola Falchi

1959 Marisa Jossa

1960 Layla Rigazzi

1961 Franca Cattaneo

1962 Raffaella De Carolis

1963 Franco Dall’Olio

1964 Mirka Sartori

1965 Alba Rigazzi

1966 Daniela Giordano

1967 Cristina Businari

1968 Graziella Chiappalone

1969 Anna Zamboni

1970 Alda Balestra

1971 Maria Pinnone

1972 Adonella Modestini

1973 Margareta Veroni

1974 Loredana Piazza

1975 Livia Iannoni

1976 Paola Bresciano

1977 Anna Kanakis

1978 Loren Cristina Mai

1979 Cinzia Fioreponti

1980 Cinzia Lenzi

1981 Patrizia Nanetti

1982 Federica Moro

1983 Raffaella Baracchi

1984 Susanna Huckstep

1985 Eleonora Resta

1986 Roberta Capua

1987 Michela Rocco di Terrepadula

1988 Nadia Bengala

1989 Eleonora Benfatto

1990 Rosangela Bessi

1991 Martina Colombari

1992 Gloria Zanin

1993 Arianna David

1994 Alessandra Meloni

1995 Anna Valle

1996 Denny Mendez

1997 Claudia Trieste

1998 Gloria Bellicchi

1999 Manila Nazzaro

2000 Tania Zamparo

2001 Daniela Ferolla

2002 Eleonora Pedron

2003 Francesca Chilemi

2004 Cristina Chiabotto

2005 Edelfa Chiara Masciotta

2006 Claudia Andreati

2007 Silvia Battisti

2008 Miriam Leone

2009 Maria Perrusi

2010 Francesca Testasecca

2011 Stefania Bivone

2012 Giusy Buscemi

2013 Giulia Arena

2014 Clarissa Marchese

2015 Alice Sabatini

2016 Rachele Rialita

2017 Alice Rachele Arlanch

2018 Carlotta Maggiorana

2019 Carolina Stramare

2020 Martina Sambucini

2021 Zeudi Di Palma

2022 Lavinia Abate