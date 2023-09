Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di martedì 5 settembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di martedì 5 settembre il numero degli spettatori ha mostrato dei dati in salita rispetto alle settimane passate. Forse il calo delle temperature, il ritorno dalla ferie e le prime puntate dei soliti programmi tv come ad esempio l’esordio di Bianca Berlinguer su Rete 4 con È sempre Carta Bianca hanno regalato alle emittenti tv dei dati in leggero aumento. Vediamo nel dettaglio i numeri.

Michele Riondino

Sul podio: ‘Il giovane Montalbano’ al primo posto

Doppietta per la serie tv Il giovane Montalbano che anche per la serata di martedì 5 settembre si posiziona al primo posto. Rai 1 infatti ha registrato 3.049.000 spettatori pari a uno share del 18,76%. Al secondo posto su Canale 5 il film Benvenuti al Nord ha interessato 2.067.000 spettatori con uno share del 13,55%. Infine l’esordio di Bianca Berlinguer su Rete 4 con È sempre Carta Bianca ha ottenuto uno share del 9,62% e 1.208.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 2 Un uomo sopra la legge ha registrato 997.000 spettatori e uno share del 6,05%. Il film 47 Ronin in onda su Italia 1 ha interessato 920.000 spettatori pari a uno share del 5,62%. Su TV 8 le repliche di Pechino Express – La via delle Indie ha ottenuto uno share del 4,4% con 665.000 spettatori.

Su Rai 3 Filorosso ha registrato 609.000 spettatori pari a uno share del 4,25%. Infine su La 7 In Onda prima serata ha interessato 553.000 spettatori e ottenuto uno share del 3,35% mentre sul Nove Nemico Pubblico ha registrato 275.000 spettatori e l’1,8% di share.