Ecco le location di Benvenuti al Nord, il sequel di Benvenuti al Sud con protagonisti sempre Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Nel 2008 è uscita nelle sale cinematografiche una commedia francese che ha saputo conquistato il pubblico anche al di fuori dei confini nazionali: parliamo di Giù al nord, film diretto da Dany Boon dal quale Luca Miniero ha realizzato il remake Benvenuti al Sud. Visto il buon successo avuto dalla propria commedia, nel 2012 Luca Miniero ha realizzato anche il sequel intitolandolo Benvenuti al Nord. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi nel quale è stato girato proprio quest’ultimo film.

Benvenuti al Nord: le location del film

Se Benvenuti al Sud è stato ambientato e girato principalmente a Castellabate, al contrario, come anche il titolo suggerisce, Benvenuti al Nord è stato girato per lo più nel nord Italia, in particolare a Milano, città nel quale è ambientata anche gran parte della storia.

Ma delle riprese si svolte anche a Lodi, a Piobbico, comune della provincia di Pesaro e Urbino. Una parte della storia è ambientata anche a Castellabate, è proprio nel comune della Campania sono state girate delle scene anche di Benvenuti al Nord.

Claudio Bisio

Benvenuti al Nord: il cast del film

I protagonisti principali di Benvenuti al Nord sono, come nel precedente film, Claudio Bisio e Alessandro Siani, che interpretano rispettivamente Alberto Colombo e Mattia Volpe. Questa volta è il personaggio interpretato da Alessandro Siani a doversi trasferire al nord, a Milano, per lavoro, ritrovando così con il suo amico e ex capo.

Valentina Lodovini e Angela Finocchiaro tornano a vestire i panni delle compagne dei due protagonisti, Maria Flagello e Silvia Colombo. Nando Paone e Giacomo Rizzo sono invece sempre i simpatici Costabile piccolo e Costabile grande. Nel casto di Benvenuti al Nord sono poi presenti anche Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Gianmarco Pozzoli, Carlo Gabardini e Fulvio Falzarano.

