Il pubblico lo conosce come Giulio Tommasi, il bel capitano dei Carabinieri della serie televisiva Don Matteo, che ha smesso il suo ruolo nel 2016, per poi tornare come comparsa nel 2020. Nato a Roma il 28 luglio 1973 (sotto al segno del Leone), fin da piccolo, Simone Montedoro, coltiva una grande passione per la recitazione. Cresciuto nella Capitale, pratica quotidianamente pugilato e arti marziali, sognando il grande schermo.

Un sogno che riesce a coronare fino a quando, nel 2004, viene colpito dal linfoma di Hodkin, una rara malattia che colpisce le vie linfatiche e che ha messo in pericolo la sua carriera e la sua stessa vita. Grazie ad una cura adeguata, è fortunatamente riuscito sconfiggerlo. Conosciamo meglio la sua storia!

Simone Montedoro, la vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che abita tra Roma, la sua splendida città natale, e la Spagna, ma nel cuore porta l’Umbria e la città di Firenze.

Nel corso della sua carriera ha fatto innamorare molte donne, anche se il suo cuore è occupato da tempo. Dopo una breve storia d’amore con la collega Manuela Arcuri, nel 2013 Simone Montedoro ha finalmente incontrato la donna della sua vita: Lara Carnevale, atleta professionista.

Nel 2014 la coppia ha dato il benvenuto a un bellissimo bambino, Matteo; l’attore, quando non è sul set, passa tutto il tempo libero con suo figlio, che, a Storie Italiane, ha definito la sua vita. Ha scelto di dargli il nome del nonno, che è casualmente anche il nome della fiction che lo ha reso popolare, Don Matteo.

Simone non ama finire sotto i riflettori e soprattutto non ha alcuna intenzione di far entrare il mondo dello spettacolo nella sua vita privata. Sulla relazione tra Lara Carnevale e Simone Montedoro, infatti, sappiamo poco.

Non sono sposati: la coppia si ama tantissimo e ha formato una bella e giovane famiglia, ma prima del matrimonio ha scelto la convivenza. A TvBlog, l’attore ha raccontato: “Prima, il matrimonio era un viaggio che ti dava l’indipendenza. Adesso c’è la convivenza. Questo passaggio si è trasformato. Il matrimonio è diventato anche più importante. Deve essere fatto con amore“.

Alcuni fan si chiedono se Simone Montedoro e Pamela Saino – che sono una coppia in Don Matteo – siano stati insieme anche nella vita. In realtà no: il loro rapporto è solo professionale.

Chi è Lara Carnevale, fidanzata di Simone Montedoro?

Lara Carnevale è un’atleta professionista (atletica leggera). Classe 1981, è originaria di Roma come il suo compagno, ma si è trasferita in Spagna.

Purtroppo su lei non abbiamo molte informazioni non essendo un personaggio del mondo dello spettacolo. Dal suo profilo Instagram però capiamo che ama la sua famiglia, lo sport e il mare.

Simone Montedoro in 3 curiosità

-Per esigenze lavorative ha conosciuto Belen Rodriguez, e l’ha definita una donna molto semplice.

-Ama le auto.

Simone Montedor vive in Spagna ed è spesso al mare, come mostra sul suo profilo Instagram.

La carriera di Simone Montedoro

Nel corso di alcune interviste l’attore ha affermato di essere un uomo molto istintivo, che si fa guidare spesso dalle proprie passioni. Ed è proprio grazie all’istinto che Simone è riuscito a fare carriera nel mondo della recitazione, muovendosi con destrezza tra il teatro e la televisione, facendo anche un pò di cinema.

Nel 2017 lo abbiamo visto persino cimentarsi in complesse coreografie di danza a Ballando con le stelle, dove fu eliminato a un passo dalla vittoria aiutato dalal ballerina Alessandra Tripoli. Nonostante la sconfitta, è stata una grande emozione trovarsi di fianco a Milly Carlucci, un mito per lui.

Il suo primo approccio con il mondo dello spettacolo ho ha posando per alcuni fotoromanzi, fino al debutto a teatro, nel 1998, che gli permette di affinare le sue doti attoriali.

Il suo esordio nel mondo della televisione arriva l’anno successivo con il film Tv Pepe Carvalho – Il centravanti è stato assassinato verso sera. La svolta, invece, arriva nel 2002, quando viene scritturato per una piccola parte nella serie tv Il commissario Montalbano.

Nel 2008, mentre lavora alla serie televisiva Ho sposato uno sbirro, viene notato dalla Lux Vide, casa di produzione che lo sceglie per interpretare il ruolo del capitano dei Carabinieri della famosa fiction televisiva Don Matteo, al posto di Flavio Insinna, che aveva lasciato la serie l’anno prima. Il 2008 è un anno d’oro per Simone: grazie a Don Matteo riesce a conquistare la visibilità a cui aspirava da molto tempo. Ancora oggi tutti lo conoscono per il ruolo di Giulio Tommasi.

Nel 2019 conduce con Anna Ferzetti Prima Festival, una striscia di approfondimento sul Festival di Sanremo. Nel 2021 torna in tv gareggiando ne Il cantante mascherato e in Tale e Quale Show. Ha inoltre prestato la voce da narratore per raccontare il docu-reality di Rai 2, La caserma. Nonostante il grande successo, però, non abbiamo informazioni sui suoi guadagni o sul suo patrimonio.