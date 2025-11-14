Conto alla rovescia per il click day del Bonus Elettrodomestici 2025, che premia chi rottama i vecchi apparecchi con sconti fino a 200 euro.

Il prossimo 18 novembre è il giorno del click day per ottenere il Bonus Elettrodomestici 2025, l’incentivo che premia chi decide di rottamare i vecchi apparecchi e sostituirli con modelli di nuova generazione, più efficienti e sostenibili. Un aiuto concreto per alleggerire le bollette e dare una mano all’ambiente.

Click day, come funziona il bonus e chi può ottenerlo

Il bonus prevede uno sconto immediato fino a 100 euro sull’acquisto di un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica, a fronte della rottamazione del vecchio.

Per le famiglie con un ISEE inferiore ai 25.000 euro, l’importo sale fino a 200 euro, coprendo fino al 30% del prezzo del prodotto. Il nuovo apparecchio, però, deve essere prodotto in Europa e appartenere alla stessa categoria di quello dismesso.

elettrodomestici casa

La richiesta va presentata online, attraverso la piattaforma gestita da Invitalia e PagoPA, dove sarà possibile registrarsi e ricevere un codice alfanumerico che indica l’importo massimo spendibile. Il contributo non è erogato in denaro, bensì applicato come sconto diretto in fattura dal rivenditore.

Quanto si risparmia con gli elettrodomestici efficienti

Secondo alcune simulazioni, una famiglia media con un consumo annuo di 2.700 kWh può risparmiare cifre importanti, semplicemente sostituendo i vecchi apparecchi energivori con modelli di ultima generazione.

Un frigorifero da 350 litri in classe F, per esempio, può pesare fino a 96 euro l’anno in bolletta. Passando ad un modello in classe A, la spesa si riduce di circa 64 euro, con un taglio dei consumi del 67%. Anche per il forno elettrico il risparmio è notevole: un apparecchio in classe A+++ consente di ridurre del 66% la spesa rispetto ad uno in classe B.

La lavatrice e l’asciugatrice sono tra i dispositivi che incidono di più. Una lavatrice di nuova generazione può quasi dimezzare i costi annuali, mentre un’asciugatrice in classe A+++ può far risparmiare fino a 130 euro rispetto ad un modello obsoleto.