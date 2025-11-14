Radio Mogadiscio dei Subsonica, il significato: “Non puoi arrenderti, non puoi dire basta”

Qual è il significato di Radio Mogadiscio dei Subsonica? La canzone è un omaggio al Colonnello Abshir Hashi Alì.

A distanza di quasi due anni dall’uscita dell’ultimo album, i Subsonica tornano dai fan con Radio Mogadiscio. Una canzone che, già nel titolo, racchiude un urlo di libertà, resistenza e voglia di continuare a sperare in un futuro migliore. Scopriamo il significato e il testo.

Radio Mogadiscio dei Subsonica: il significato della canzone

Uscita il 14 novembre 2025, Radio Mogadiscio dei Subsonica è stata scritta durante un viaggio immersivo che la band si è concessa per scrivere il nuovo album. Come si intuisce dal titolo, il brano fa riferimento alla Somalia e il significato ruota sia attorno al concetto di libertà che a quelli di resistenza e speranza.

Non a caso, la canzone omaggia il Colonnello Abshir Hashi Alì che, proprio a Mogadiscio, si è fatto custode di un prezioso archivio fatto di più di 100.000 canzoni, oltre a registrazioni di poesie, spettacoli teatrali e tanto altro. Queste opere sono sopravvissute alla distruzione, alle guerre e ai saccheggi, diventando un immenso patrimonio culturale.

“In camion tra una sorte e una scommessa

Trafficanti di miraggi

Una canzone ci scoppiava nella testa“.

I Subsonica partono da una loro esperienza per raccontare le meraviglie e le brutture di una terra martoriata. Il significato dei tatuaggi, delle crisi mistiche, degli sciamani e perfino dell’ayahuasca. Persone diverse, ma scenari simili e un solo unico grido: “libertà“.

“Grida la tempesta

Qui nella mia testa

Non puoi arrenderti

Non puoi dire basta“.

Così i Subsonica hanno descritto Radio Mogadiscio: “Una canzone che omaggia la libertà, l’ingenuità, la follia degli avventurieri di ieri e di oggi. E con loro lo spirito di chi, ancora prima ancora di imporsi una meta, sfugge dall’asfissia dei confini e delle imposizioni. (…) Il riferimento a Radio Mogadiscio e al suo prezioso archivio musicale, è un tributo a una storia appassionante che ha come protagonista il Colonnello Abshir Hashi Alì (…) e lo fa, talvolta a rischio dell’incolumità, nella certezza di proteggere parte fondamentale dell’identità di una nazione che un giorno vorrebbe poter rivedere unita e ricostruita“.

Ecco il video di Radio Mogadiscio dei Subsonica:

Radio Mogadiscio dei Subsonica: il testo della canzone

Sotto il sole dei serpenti

E le antenne di Radio Mogadiscio

I tamburi dei deserti…

Continua per il testo integrale