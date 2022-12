Avete mai sentito la parola underdog? Probabilmente la risposta sarà affermativa, ma è possibile che non ne conosciate il significato.

La parola inglese underdog è molto utilizzata ai giorni nostri, ma molte persone ne ignorano il significato. Il termine è legato al mondo dello sport, ma si utilizza anche in molte altre situazioni. Scopriamo tutto su questa particolare espressione e impariamo quali sono le sue origini.

Origini : parola inglese composta da “under” (“sotto”) e “dog” (“cane”).

: parola inglese composta da “under” (“sotto”) e “dog” (“cane”). Quando si usa : per intendere qualcuno che parte sfavorito.

: per intendere qualcuno che parte sfavorito. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di underdog

scritta underdog cubi legno

Il termine underdog risale al 19° secolo quando lo si usava per indicare il cane perdente nel combattimento. Nel presente, questa parola si usa soprattutto nel mondo dello sport per indicare una squadra o un atleta che parte sfavorito dai pronostici. Oltre ad essere impiegata nel contesto sportivo, la parola si usa anche nel mondo della politica per indicare un candidato considerato sfavorito alle elezioni.

Nella cultura anglosassone, questa figura è ritenuta da sempre molto importate. Essa è legata infatti a storie quali quella tra Davide e Golia oppure Robin Hood e Re Artù. Tutto questo risulta strettamente legato anche al “sogno americano” secondo il quale anche chi è povero e debole può vincere lavorando duramente.

È chiaro infatti che la vittoria di chi parte come sfavorito sia in grado di offrire un racconto memorabile in ogni ambito. La vittoria a sorpresa viene definita “upset”, in italiano “sconvolgimento”.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere il significato della parola inglese:

“Anche se è un underdog, io sono sicuro che possa vincere alla fine”.

“Il Milan lo scorso anno ha vinto lo Scudetto da underdog e per questo ha stupito tutti quanti”.

“Giorgia Meloni si è autodefinita underdog durante il discorso che ha tenuto pochi giorni fa”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG