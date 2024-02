Il significato della canzone 100 messaggi di Lazza, il brano presentato da Lazza sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2024.

Uno dei protagonisti a sorpresa del Festival di Sanremo 2024 è stato Lazza. Il rapper rivelazione dell’edizione 2023 quest’anno non ha partecipato alla kermesse in gara, ma è apparso durante la finale per presentare al pubblico un brano inedito: 100 messaggi.

Una canzone che Amadeus avrebbe voluto in gara, ma che è stata presentata, a quanto pare, dopo i termini per l’iscrizione. Una tesi che il rapper ha solo in parte confermato, rivelando di non aver voluto gareggiare perché troppo legato a una canzone dal significato molto personale. Nel brano l’artista milanese racconta infatti come ha gestito la fine di una storia d’amore.

100 messaggi, Lazza: il significato del testo

Fin dal primo ascolto regalato agli spettatori di Sanremo, i fan di Lazza avrebbero voluto tanto ascoltare la nuova canzone sulle principali piattaforme. Per farlo hanno però dovuto aspettare qualche giorno, visto che il nuovo brano è stato prima trasmesso dalle radio e solo successivamente pubblicato come vero e proprio singolo inedito.

Prodotto da due big della musica rap italiana, Drillionaire e Miles, 100 messaggi è un pezzo estremamente personale. Nella canzone Jacopo racconta la fine di una storia d’amore, probabilmente quella con Debora Oggioni (almeno questa è l’interpretazione di molti utenti sul web).

Fin dalla prima strofa il cantante racconta in che modo si è annientato per la sua amata, attraverso immagini di grande impatto come quella legata alla scalata dell’Everest, e non nasconde il suo dolore per un amore che gli ha fatto completamente perdere lucidità: “Non ero più a casa mia neanche a casa mia, solo mille guai, penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai e te l’avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa“.

Nelle altre strofe lo stesso Lazza descrive il cambiamento, il modo in cui è arrivato a capire quanto fosse tossica la relazione in cui era andato a invischiarsi. E dopo averlo capito spiega la sua scelta di andare avanti per la sua strada, anche dopo cento messaggi.

100 messaggi, Lazza: il testo della canzone

Ti prego, non cominciare,

sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male.

Ma, se me l’avessi chiesto, avrei scalato l’Everest a mani nude,

anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego.

Quando menti, io ti credo,

so che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi.

Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani,

se avevo un problema, mi dicevi di parlarne con chi se ne intende,

guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l’11 settembre…

