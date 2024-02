Buone notizie per quanti percepiscono la pensione: a partire da marzo 2024 ci saranno degli aumenti: vediamo importi e date.

L’ultima riforma fiscale ha previsto alcuni aumenti per quel che riguarda la pensione. Già a partire dal mese di marzo 2024, i titolari di assegno pensionistico riceveranno un assegno maggiorato grazie alle nuove aliquote Irpef. Vediamo importi e date.

Pensione, aumenti già da marzo 2024: gli importi

A partire da marzo 2024, e solo per l’anno corrente, ci saranno alcuni aumenti sugli assegni pensionistici. Grazie all’ultima riforma fiscale, verranno applicate le nuove aliquote Irpef, le cui trattenute vengono effettuate sulla base della riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito. Questo significa che le maggiorazioni saranno così suddivise:

23% sui redditi lordi fino a 28mila euro annui;

35% sui redditi tra 28.001 euro e 50mila euro annui;

43% sui redditi oltre i 50mila annui.

In parole più semplici, gli aumenti saranno più sostanziosi per coloro che percepiscono una pensione tra i 15 mile e i 28 mila euro lordi l’anno. In questo caso, infatti, la trattenuta Irpef passa dal 25% al 23%, con un guadagno annuale di 260 euro. Anche quanti incassano assegni tra i 28.001 euro e 50mila euro annui non possono lamentarsi perché bisogna prendere in considerazione che la trattenuta Irpef inferiore sarà applicata su una parte della retribuzione, ossia quella che tra 15mila e 28mila euro. E’ bene sottolineare che la pensione di marzo 2024 conterrà anche gli arretrati di gennaio e febbraio (importo variabile in base al reddito) ed eventuali conguagli 2023.

Quando viene versata la pensione?

La pensione viene corrisposta a partire dall’1 marzo 2024, con accredito sul conto corrente e ritiro in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane. Di seguito, l’ordine alfabetico con cui vengono effettuate le consegne presso le filiali fisiche: