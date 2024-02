L’Ape sociale è stata confermata per tutto il 2024, ma ci sono alcune novità: l’età per poter accedere alla prestazione è aumentata.

Buone notizie per quanti sperano di andare in pensione entro il 2024: l’Ape sociale è stato prorogata. Ci sono, però, alcune novità, età in primis. Per poter accedere alla prestazione, ovviamente, bisogna avere una serie di requisiti. Vediamo come funziona e qual è la nuova data di scadenza.

Ape sociale 2024, nuovi requisiti: cambia l’età

L’Ape sociale è stata confermata per tutto il 2024, ma ci sono alcune novità. A fare chiarezza è stato l’Istituto di previdenza sociale, con la circolare numero 35 del 20 febbraio 2024. Innanzitutto, cambia l’età. Per accedere alla prestazione occorrono 63 anni e 5 mesi, 5 mesi in più rispetto al 2023. Inoltre, è necessario aver svolto un lavoro considerato gravoso, come quello nell’industria delle estrazioni, nell’edilizia e manutenzione delle strutture e negli autotrasporti di mezzi pesanti.

Gli altri requisiti per accedere all’Ape sociale 2024 sono rimasti pressoché invariati: bisogna aver cessato l’attività lavorativa, non si deve essere titolari di pensione, occorre rientrare in una delle categorie fragili per le quali è stata ideata la prestazione (come caregivers e invalidi civili al 74%), aver maturato almeno 30 anni di contributi, essere residenti sul territorio nazionale e avere i contributi in regola. Possono accedere anche i disoccupati, licenziati o con dimissioni per giusta causa, e le mamme. Queste ultime ricevono uno sconto contributivo di 12 mesi a figlio, per un massimo di due anni.

A quanto ammonta il sussidio ponte?

Quanti rispettano questo requisito hanno diritto al cosiddetto sussidio ponte, pagato dallo Stato ed erogato dall’Inps, di importo non superiore a 1,500 euro al mese. L’assegno, che non prevede tredicesima e rivalutazione in base all’inflazione, verrà corrisposto fino al raggiungimento dell’età pensionabile. E’ bene sottolineare che non si potrà incassare il Trattamento di fine rapporto (Tfr) fino al raggiungimento dell’età della pensione.

La domanda per l’Ape sociale 2024 può essere presentata direttamente all’Inps, sia nelle sedi fisiche che online. In questo ultimo caso sono necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, ci si può rivolgere ai patronati. Al momento, la prestazione resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.