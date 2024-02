La splendida villa di Londra di Freddie Mercury è in vendita: tutti i dettagli e il prezzo della dimora dello storico frontman dei Queen.

Un pezzo di storia della musica e dello show business inglese, ma potremmo dire anche internazionale, è in vendita. La storica casa di Freddie Mercury a Londra, una splendida villa nell’area di Kensington, è stata messa sul mercato. Garden Lodge è adesso a disposizione di chiunque abbia intenzione di acquistare una residenza di lusso in uno dei quartieri migliori della capitale inglese, o anche di qualunque fan dei Queen dalle disponibilità economiche importanti.

La meravigliosa villa inglese del compianto frontman della band di We Will Rock You è infatti in vendita a un prezzo a dir poco sorprendente, in linea con il valore immobiliare di una casa fuori dal comune, e non solo per le dimensioni e la comodità, ma anche per alcuni dettagli davvero straordinari.

Garden Lodge, in vendita la villa di Freddie Mercury: i dettagli

Già famoso in tutto il mondo, nel 1980 Freddie Mercury vide per la prima volta Garden Lodge: fu amore a prima vista. Lo dimostra anche il fatto che, da lì in avanti, il cantante rese quel luogo non solo un’abitazione, ma un vero e proprio santuario per godersi pace e relax. Un rifugio per staccare in una vita frenetica fatta di tour, sessioni di registrazione e impegni mondani spesso indesiderati.

Freddie Mercury

Tale fu l’amore di Freddie per quell’abitazione che, appena vista, decise di acquistarla immediatamente, senza pensarci due volte. A una condizione però: che fosse subito tolta dal mercato. Detto, fatto. Fu così che entrò in possesso della dimora appartenuta un tempo agli artisti Cecil Rea e Constance Halford e che, nella sua mente, aveva tutto il potenziale per diventare la rappresentazione vivente della sua creatività.

Con l’aiuto del designer d’interni Robin Moore Ede, Freddie riuscì, in dieci anni di lavori, a trasformare le sue idee, disegnate a mano su fogli di carta, in qualcosa di concreto, rendendo Garden Lodge il luogo perfetto per le sue collezioni d’arte e per la sua vita da vero dandy dell’epoca moderna.

Utilizzando solo marmi e legni di qualità, Freddie rese la sua “casa di campagna” una perfetta compagna di vita, impreziosita da uno spettacolare salotto a doppia altezza, da un bar/biblioteca con un centro musicale, da una sala da pranzo dai toni agrumati, da un salotto giapponese, una sala ricevimenti dal design classico e dalle camere da letto al piano superiore.

Camere arricchite in ogni angolo da ricordi della sua musica, delle sue indimenticabili canzoni, ma anche dei suoi meravigliosi abiti di scena. E a completare la straordinarietà di questo luogo, anche lo splendido giardino in stile giapponese, con grandi alberi di magnolia e giochi d’acqua orientale, l’angolo migliore per godersi la tranquillità di quella zona di Londra.

Quanto costa Garden Lodge? Il prezzo della casa di Freddie Mercury

Lasciata in eredità, con tutti i suoi beni, alla sua cara amica Mary Austin, per trent’anni Garden Lodge è stata curata con meticolosità dalla donna della vita di Freddie. Per amore dell’indimenticabile cantante, Mary per tre decenni ha cercato di preservare la dimora nelle sue condizioni originali, come le era stata lasciata. Ma nel 2023 ha deciso che era arrivato il momento di chiudere definitivamente un capitolo della sua vita.

Nel 2023 ha deciso di mettere in vendita tramite un’asta organizzata da Sotheby’s gran parte delle collezioni presenti all’interno della dimora. Successivamente ga quindi immesso sul mercato anche la stessa abitazione. A chi le ha chiesto il motivo di questa decisione, ha spiegato lei stessa: “Da quando io e Freddie abbiamo varcato la leggendaria porta verde, questa casa è stata un luogo di pace, una vera casa d’artista, e ora è il momento di affidare quel senso di pace alla prossima persona“.

La vendita è stata affidata a Knight Frank, agenzia immobiliare internazionale. Il prezzo di partenza? Considerando il valore culturale, ma anche lo stato di conservazione perfetto della dimora, non poteva che essere elevatissimo. Le offerte superano i 30 milioni di sterline.