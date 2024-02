Meta ha deciso di rendere non più operativa l’app di WhatsApp su moltissimi telefoni dal 29 febbraio 2024: ecco tutti i modelli ‘obsoleti’.

Il mondo va avanti e per Meta è arrivato il momento di voltare pagina. In che modo? Rendendo non più operativa una delle proprie applicazioni più utilizzate, WhatsApp, su tantissimi modelli di smartphone ancora molto diffusi. Un annuncio che ha sorpreso molti utenti, ma che ha una giustificazione legata alla sicurezza.

Ma quali sono i modelli coinvolti in questa vera e propria rivoluzione? Si tratta di smartphone di marchi anche molto prestigiosi, ma ormai piuttosto datati, senza distinzione tra Android e iOS. A veder sparire l’applicazione di messaggistica istantanea saranno infatti sia alcuni vecchi Galaxy che degli iPhone ormai storici.

WhatsApp non funziona più dal 29 febbraio: il motivo

Come abbiamo già anticipato, la decisione di rendere inutilizzabile l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo su alcuni vecchi modelli di telefoni è stata presa da Meta, ma non per costringere molte persone a cambiare il proprio telefono, bensì per questioni di sicurezza, aspetto sempre più importante per l’azienda di Zuckerberg, come dimostrato dalle novità arrivate negli ultimi tempi (tra cui il codice segreto).

Mark Zuckerberg

Come riferito da quifinanza.it, l’interruzione del supporto è legata a questioni di sicurezza e funzionalità. Sappiamo bene infatti che sono gli aggiornamenti della sicurezza a rendere l’app utilizzabile in quasi ogni contesto, per comunicazioni di tipo personale ma anche per il proprio business.

Ma quali saranno i telefoni coinvolti in questo grande taglio? A diventare obsoleti saranno i device che montano una versione di Android di serie 5 o precedenti e con meno di 300 megabyte di memoria interna. Anche per quanto riguarda gli iPhone sono previsti però alcuni tagli ‘dolorosi’.

Addio WhatsApp: l’elenco dei telefoni su cui l’app non sarà più supportata

Nonostante si tratti di modelli piuttosto datati, è possibile che siano ancora molto utilizzati dagli utenti di tutto il mondo. Per questo motivo è necessario riportare un elenco completo dei modelli che dal 29 febbraio non riceveranno più il supporto per quanto riguarda WhatsApp. Questo tenendo però in considerazione che un elenco completo non è stato fornito dall’azienda. Meta si è infatti limitata a sottolineare che non saranno più supportati i modelli Android precedenti alla quinta serie del sistema operativo.

Proviamo però a fornire un elenco, il più possibile completo, degli smartphone e dei dispositivi Android che non dovrebbero più ricevere il supporto da parte di Meta:

– Samsung Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace2, Galaxy s3 Mini, Galaxy Trend II, Galaxy X2;

– LG Optimus L3, Optimus L5, Optimus F5, Optimus L3, Optimus L7, Optimus L5, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus L2, Optimus L4, Optimus F6, Ativar, Lucid 2, Optimus F7;

– Huawei Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2;

– Sony Xperia M;

– Lenovo A820;

– ZTE V956, Grand S Flex, Grande Memo;

– Wiko Cink Five, Darknight;

– HTC Desire 500;

– Archos 53 Platinum.

Diverso il discorso per Apple. In questo caso WhatsApp non sarà più disponibile per tutti i modelli fermi iOS 11, sistema operativo diventato disponibile da metà 2017. In particolare diventeranno obsoleti quindi gli iPhone 6S, SE e 6S Plus.