Altra novità su WhatsApp per la privacy e la sicurezza degli utenti: dopo il Lucchetto Chat arriva il codice segreto.

Meta continua a puntare sulla sicurezza e la privacy dei propri utenti e lo fa soprattutto sull’app di messaggistica istantanea più diffusa, WhatsApp. Dopo aver implementato il Lucchetto Chat, una funzione che permette alle persone di conservare le proprie conversazioni più delicate in un’apposita cartella sbloccabile solo tramite FaceID, impronta digitale o attraverso il pin dello smartphone, è in arrivo un altro strumento utile allo stesso scopo: il codice segreto.

Di cosa si tratta? Semplicemente di una nuova funzione che permette a ogni singolo utente di ‘tutelare’ le proprie chat rendendole ancora più difficili da scovare, attraverso l’utilizzo di un codice personalizzato. Scopriamo insieme come funziona questa novità più nel dettaglio e a cosa può davvero servire.

Arriva il codice segreto su WhatsApp: a cosa serve

A spingere gli sviluppatori verso questa strada è stata una valutazione molto semplice. Il codice di sblocco del telefono è ormai facilmente condiviso dai singoli utenti, magari per permettere a parenti e amici di utilizzare il proprio smartphone in determinate occasioni. Tuttavia, non sempre quando condividiamo il telefono siamo anche pronti a condividere tutte le conversazioni presenti su un’app come WhatsApp.

smartphone whatsapp logo

Per questo motivo, Meta ha deciso di implementare una funzione che permetta d’inserire un codice aggiuntivo per proteggere quelle conversazioni sull’applicazione ‘verde’ che il singolo utente può ritenere più sensibili e private.

Si tratta di una funzione in fase di lancio, e che dovrebbe arrivare su tutti i nostri dispositivi entro pochi giorni, ma che sarà molto semplice da utilizzare e permetterà agli utenti di aumentare il livello di sicurezza della propria sfera privata anche nell’uso quotidiano del nostro smartphone.

Come funziona il codice segreto su WhatsApp

Il funzionamento di questa novità presente sull’app del gruppo Meta è semplicissimo. Per lucchettare una chat non serve passare dalle impostazioni. Basterà tenere premuto sulla conversazione di nostro interesse fin quando non verrà chiesto se si vuole aggiungere o meno un codice. Quest’ultimo potrà essere formato non solo da lettere, ma anche da numeri e addirittura rafforzato tramite l’utilizzo di emoji.

Dovrà però essere univoco per tutte le chat che sceglieremo di proteggere. Non sarà possibile, in pratica, utilizzare due codici per due diverse conversazioni, ma dovremo utilizzare obbligatoriamente lo stesso codice, che permetterà poi di ripescare tutte le chat ‘secretate’ inserendo semplicemente nella barra di ricerca la password creata.

Qualora poi dovessimo dimenticare il codice segreto, potremo crearne immediatamente uno nuovo per avere accesso a tutte le conversazioni protette. In questo caso però, per motivi di sicurezza, verranno svuotate chat, eliminando tutti i messaggi presenti in quelle conversazioni.

Cambiano le notifiche su WhatsApp

Una novità che dunque aumenta e non poco il livello di privacy della più utilizzata app di messaggistica istantanea. Quando si inserirà un codice segreto, infatti, cambierà anche automaticamente l’arrivo delle notifiche. Per le conversazioni private all’arrivo del messaggio non verrà mostrata alcuna anteprima, né per quanto riguarda il contenuto, né per quanto riguarda il mittente. Arriverà invece solo un reminder per invitarci ad andare a controllare cosa sta succedendo all’interno dell’app.

E se decidiamo di tornare indietro e togliere ogni tipo di codice di sicurezza alla conversazione in questione? Nessun problema. L’inserimento di un codice non è irreversibile. Per disinserirlo basta procedere con lo stesso iter ma all’inverso.