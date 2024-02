Quali sono le migliori frasi sulla rinascita? Vi presentiamo una selezione di citazioni e aforismi da utilizzare all’occorrenza.

Il percorso per arrivare alla rinascita può essere più o meno lungo, ma è quasi sempre difficile per tutti. La partenza rappresenta un momento cruciale, che fa quasi paura, eppure quando si capisce che ne va della propria vita si affronta in modo diverso. Vediamo quali sono le migliori frasi sulla ripartenza.

Le più belle frasi sulla rinascita

Dopo un momento buio, la luce torna sempre a brillare. Può sembrare una frase fatta, ma basta fermarsi un attimo a riflettere per vedere quante volte si è stati in grado di rialzarsi dopo una brutta caduta. E’ proprio dal passato che bisognerebbe trovare le forze per dare il via alla rinascita. Se avete bisogno di una spinta in più, le frasi sulla ripartenza sono ciò di cui avete bisogno. Vi presentiamo una selezione di citazioni e aforismi che, se letti con il cuore aperto e la mente sgombra, possono aiutare a compiere il grande salto.

Le condizioni per la creatività si devono intrecciare: bisogna concentrarsi. Accettare conflitti e tensioni. Rinascere ogni giorno. Provare un senso di sé. (Erich Fromm)

Si muore tutte le sere, si rinasce tutte le mattine: è così. E tra le due cose c’è il mondo dei sogni. (Henri Cartier-Bresson)

“Rinascere, “rialzarsi”, “riscattarsi”, “ripartire”. Senti come suonano bene, profumano di coraggio e di possibilità. (Fabrizio Caramagna)

C’è un incanto che inebria nel morire all’io, rinascere alla vera vita, assistere al proprio trapasso e alla propria trasfigurazione. (Henri-Frédéric Amiel)

Nella vita non bisogna mai perdere la speranza, mai smettere di credere e soprattutto mai smettere di sognare. (Susan Randall)

Le piante e i fiori sono come i nostri progetti: alcuni non si sviluppano, altri crescono quando meno ce lo aspettiamo. (Romano Battaglia)

A me hanno insegnato che anche nella spazzatura può nascere un fiore. (Frank Matano)

L’amore è l’unico fiore che nasce e cresce senza l’aiuto dele stagioni (Khalil Gibran)

I fiori non si scoraggiano quando le foglie appassiscono. (Wesley D’Amico)

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte. (Khalil Gibran)

Non c’è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere il giorno dopo. (Jim Morrison)

La rinascita, nelle sue varie forme di reincarnazione, resurrezione e trasformazione, è un’affermazione che deve essere contata tra le prime affermazioni dell’uomo. (Carl Gustav Jung)

Non può esserci rinascita senza una notte oscura dell’anima, un totale annientamento di tutto ciò in cui credevi e pensavi di essere. (Vilayat Inayat Khan)

Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno. (Pablo Neruda)

Sorridere è vivere come un’onda o una foglia, accettando la sorte. È morire a una forma e rinascere a un’altra. È accettare, accettare, se stesse e il destino. (Cesare Pavese)

Ognuno dovrebbe rinascere il primo giorno di gennaio. Iniziare con una nuova pagina. (Henry Ward Beecher)

Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. (Lao Tzu)

Il mondo ci spezza tutti quanti, ma solo alcuni diventano più forti là dove sono stati spezzati. (Ernest Hemingway)

Ciò che non ti uccide ti rende più forte. (Friedrich Nietzsche)

Niente è assoluto. Tutto cambia, tutto si muove, tutto ruota, tutto vola via e scompare. (Frida Kahlo)

Ho sviluppato una forza interiore che mi ha fatto dimenticare la povertà in cui versavo, la sofferenza, la solitudine e la frustrazione. (Nelson Mandela)

Avete bisogno di una spinta? Le frasi sono l’ideale

Dopo una storia d’amore tormentata, un’amicizia deludente, un legame familiare tossico e via dicendo: la rinascita è sempre necessaria. E’ inutile continuare a restare in una situazione non sana, ne va del proprio benessere, sia fisico che psicologico.