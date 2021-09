Quali sono le frasi sulla luce più belle? Sono quelle che riescono a donare speranza, che spingono ad uscire dal tunnel e scaldano l’anima.

Le frasi sulla luce, come suggerisce il nome, sono quelle che aiutano a ritrovare la luce interiore nelle giornate più buie. Per alcuni può sembrare una banalità, mentre altri conoscono bene il potere delle parole e ne fanno tesoro. Diamo uno sguardo alle citazioni e agli aforismi più belli di sempre.

Frasi sulla luce: le più belle ed emozionanti

Avete presente quel periodo buio che sembra non avere mai fine? Sì, proprio quello in cui la speranza vacilla e la luce in fondo al tunnel sembra non apparire mai. In alcuni casi, la spinta per reagire viene proprio dalle parole, dalle frasi sulla luce interiore che spingono a riflettere e a trovare una ‘via d’uscita’ anche dove sembra non esserci. Simbolo di purezza e saggezza, la luce sconfigge la negatività, il dolore ed è in grado di accendere anche le notti più buie. Tra le citazioni luce più belle di sempre ci sono:

Frasi sulla luce

Tengo i giorni chiari, quelli scuri li rendo al destino. (Zsuzsa Bánk);

La prima creatura di Dio fu la luce. (Francesco Bacone);

La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta. (Vangelo di Giovanni);

Le persone sono come le vetrate. Scintillano e brillano quando c’è il sole, ma quando cala l’oscurità rivelano la loro bellezza solo se c’è una luce dentro. (Elisabeth Kubler-Ross);

A quanto possiamo discernere, l’unico scopo dell’esistenza umana è di accendere una luce nell’oscurità del mero essere. (Carl Gustav Jung);

Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. (Giuseppe Ungaretti);

Avevo dimenticato quanta luce c’è nel mondo, fino a quando non me l’hai donata. (Ursula K. Le Guin);

Il vento è cessato e sotto gli alberi c’è la luce soprannaturale che segue la pioggia. (Marguerite Duras);

La luce può essere delicata, pericolosa, onirica, nuda, viva, morta, nebbiosa, chiara, calda, scura, viola, primaverile, cadente, dritta, sensuale, limitata, velenosa, calma e morbida. (Sven Nykvist);

La luce si dona liberamente, riempiendo tutto lo spazio disponibile. Non cerca nulla in cambio; non chiede se si è amici o nemici. Si dà di per sé e non si risparmia mai. (Michael Straßfeld);

Verrà forse un tempo in cui la luce interiore uscirà da noi, in modo che non avremo più bisogno di altra luce. (Johann Wolfgang von Goethe);

Chi non ha luce in viso, non diventerà mai una stella. (William Blake);

Non abbiate mai paura dell’ombra. È lì a significare che vicino, da qualche parte, c’è la luce che illumina. (Ruth E. Renkel);

Porta il tuo viso verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. (Proverbio maori).

Aforismi sulla luce interiore e poesia sulla luce

Le frasi sulla luce interiore sono diverse, ma non tutte riescono a toccare le corde giuste, quelle dell‘anima. Alcune sono scritte da poeti, altre da scrittori e altre ancora appartengono ai proverbi di un tempo. Tutti possiamo partorire un pensiero ricco di senso, basta soltanto dare voce al cuore e non avere alcun tipo di pregiudizio.

Aforismi sulla luce