Il significato delle rose: dalla passione al desiderio, passando per l’amicizia, ecco cosa simboleggiano i colori delle diverse varietà di rosa.

Il significato delle rose è un argomento importante da conoscere, specialmente per chi si accinge a regalare uno di questi splendidi fiori a una persona speciale della tua vita. Ogni colore è infatti abbinato a un sentimento e simboleggia un’emozione diversa! Per questo conoscere il linguaggio delle rose è fondamentale. Andiamo a scoprire le differenze tra i vari colori di uno dei fiori più amati in assoluto!

Significato colore rose: ecco le differenze

Da sempre i fiori sono uno dei regali più graditi, ma spesso e volentieri scegliamo il nostro preferito solo in base all’estetica. Invece, tutti i fiori hanno un loro significato, comprese le rose, il fiore in assoluto più utilizzato come dono, anche perché reperibile tutto l’anno e disponibile in tantissime sfumature differenti.

fiori rose rosse rampicanti

Questi i significati dei più comuni colori delle rose:

– la rosa arancio rappresenta il fascino e la bellezza;

– la rosa bianca l’innocenza, l’amore puro e spirituale;

– la rosa blu rappresenta il mistero e la saggezza;

– la rosa gialla è simbolo di vivacità, ma anche di gelosia;

– la rosa corallo si ricollega al desiiderio;

– la rosa muschiata è la più adatta a una bellezza capricciosa;

– la rosa carnicina è invece dedicata a chi vuole mantenere un segreto;

– la rosa verde si ricollega ai valori della forza, dell’equilibrio e della perseveranza;

– la rosa nera è eleganza, suggestione e fascino esclusivo;

– la rosa violetta simbolegga un animo delicato, romantico e positivo;

– la rosa fucsia rappresenta un eccesso di razionalità;

– la rosa celeste è dedicata agli spiriti creativi;

– la rosa pesca può invece esprimere la voglia di mettersi con una persona, oppure la gioia per la chiusura di un affare.

Centrotavola Rose Bianche

A questo elenco mancano due delle rose più amate in assoluto: le rose rosse e le rose rosa. Andiamo a scoprire insieme il loro significato.

Rosa rossa: il significato

La rosa più utilizzata in assoluto è la rosa rossa, simbolo ovviamente dell’amore e della passione. Non a caso è la più scelta dagli innamorati desiderosi di esprimere i propri sentimenti al partner. Tuttavia, la rosa rossa può avere anche altri significati. Rappresenta infatti anche l’ammirazione e il rispetto verso la persona cui la si regala. Per questo si può regalare un mazzo di rose rosse anche a un amico, senza per questo creare imbarazzi.

mazzo rose rosse bouquet

Rosa rosa: il significato

E concludiamo con le splendide rose rosa, collegate a una moltitudine di sentimenti. Chi riceve una rosa di questo colore sa di essere ammirato per la simpatia, l’amicizia e la lealtà, valori importanti nella vita. Le rose rosa significano assenza di malizia e di doppi fini, ma il loro significato varia leggermente a seconda dell’intensità del colore. Più il rosa sarà intenso, più i sentimenti espressi saranno forti!

Di seguito la foto di una delicatissima rosa rosa: