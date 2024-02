Qual è il significato di Tuca Tuca di Raffaella Carrà? La canzone, lanciata più di 50 anni fa, è iconica, soprattutto per il suo balletto.

Tuca Tuca è una delle canzoni più famose di Raffaella Carrà. Il brano unisce le parole alla danza ed è impensabile, sia per il significato del singolo che per la sua memoria storica, cantarla senza ballare e viceversa. Il testo non è particolarmente profondo, anzi è piuttosto banale, così come i passi di danza.

Tuca Tuca di Raffaella Carrà: il significato della canzone

Tra le tante canzoni di Raffaella Carrà ce n’è una che, nonostante la censura dell’epoca, ha avuto un enorme successo. Stiamo parlando di Tuca Tuca, brano scritto nel 1971 da Gianni Boncompagni e accompagnato da un balletto che all’epoca fece scalpore perché considerato troppo sexy. Presentato durante una puntata del programma Canzonissima, il singolo vide la cantante dal caschetto biondo esibirsi con Enzo Paolo Turchi, con una coreografia pensata da Don Lurio. Il ballo venne considerato “indecente” e “provocatorio” e censurato dalla televisione di Stato. Fortunatamente, la polemica non ha impedito al Tuca Tuca di diventare un brano simbolo della musica italiana.

“L’ho inventato io,

Per poterti dire:

‘Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pia!‘”.

Tuca Tuca altro non è che il nome di un balletto che la protagonista della canzone ha inventato per fare breccia nel cuore dell’uomo che ha catturato la sua attenzione.

“È tanto bello star con te,

E quando ti guardo, lo sai cosa voglio da te.

Tuca Tuca… Tuca Tuca… Tuca Tuca…“.

Un ballo che nel 1971 veniva bollato come “indecente“, ma che oggi appare innocuo come non mai. Cosa direbbero i vertici Rai dell’epoca davanti al twerking? Probabilmente, basterebbe anche una semplice bachata per gridare allo scandalo. A distanza di 53 anni dall’uscita, Tuca Tuca di Raffaella Carrà resta una delle canzoni più divertenti dell’intero panorama italiano.

Ecco il video di Tuca Tuca di Raffaella Carrà:

Tuca Tuca: il testo della canzone

Mi piaci, ah-ah!,

Mi piaci, ah-ah-ah!,

Mi piaci, tanto, tanto, ah!…

Continua per il testo integrale