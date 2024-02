George Michael ha ricevuto un omaggio dalla zecca reale inglese: una serie di monete commemorative che lo raffigurano.

A distanza di otto anni dalla sua morte, la zecca reale inglese ha dedicato a George Michael una serie di monete. Il design è stato curato dall’artista italiana Sandra Deiana, che ha fatto un ritratto assolutamente realistico del cantante di Last Christmas.

George Michael: la zecca reale inglese gli dedica una serie di monete

La Royal Mint, zecca reale inglese, ha dedicato una serie di monete a George Michael. Il cantante di Last Christmas, nato il 25 giugno 1963 a Goring-on-Thames e morto il 25 dicembre del 2016 a Londra, è rimasto nel cuore di quanti lo hanno amato, crescendo con i suoi indimenticabili brani. E’ anche per questo che sono state coniate queste monete commemorative.

A raffigurare George è stata l’artista italiana Sandra Deiana, che lo ha ritratto con i suoi inconfondibili occhiali da aviatore, un orecchino a croce e la giacca di pelle. A fare da sfondo alla figura di Michael un’incisione bellissima: il ritornello di Faith. “Volevo un ritratto dettagliato in grado di catturare la sua espressione carismatica, ho pensato in particolare ai suoi iconici occhiali“, ha dichiarato Deiana.

Zecca inglese: non è la prima volta che omaggia un artista

Le monete commemorative in onore di George Michael non sono le prime che la zecca reale inglese ha dedicato ad un artista. Prima del cantante di Last Christmas, la Royal Mint ha omaggiato star come i Queen, dopo la morte di Freddie Mercury nel 1991, e David Bowie. Non solo grandi nomi ormai passati a miglior vita, ma anche divi viventi, come il grandissimo Elton John.