Il decreto Pnrr ha approvato il bonus badanti over 80, che garantisce fino a 3000 euro l’anno: ecco a chi spetta e come funziona.

Il consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Pnrr. Al suo interno c’è anche il bonus badanti over 80, destinato a tutte le persone che hanno compiuto 80 anni e necessitano di assistenza. Vediamo a chi spetta, come funziona e cosa bisogna fare per ottenere fino a 3000 euro l’anno.

Bonus badanti: a chi spetta e come funziona

Il 26 febbraio 2024, il consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Pnrr, al cui interno compare il bonus badanti over 80. Come suggerisce il nome del contributo, è destinato soltanto ad una platea ristretta della popolazione. L’età, però, non è il solo requisito che bisogna rispettare. L’incentivo, infatti, è destinato a tutte le persone che hanno compiuto 80 anni, non autosufficienti, a bassissimo reddito (inferiore o pari a 6mila euro) e già titolari di indennità di accompagnamento.

Per ricevere il bonus, ovviamente, è necessario assumere o regolarizzare la badante tra l’1 aprile 2024 e il 31 dicembre 2025. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato, con mansioni di assistente agli anziani. Il contributo, fino a 3000 euro all’anno, verrà erogato sottoforma di sgravio dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il bonus badanti è destinato, come già sottolineato, ad una platea piuttosto ristretta. I requisiti sono diversi e già il limite Isee rappresenta un enorme problema. L’incentivo, ossia una decontribuzione previdenziale e assistenziale del 100%, presenta un limite massimo di 3000 euro su base annua.

Incentivo badanti: quando e come si può richiedere

Se si possiedono i requisiti elencati sopra, si può presentare la domanda per il bonus badanti over 80, dall’1 aprile 2024 al 31 dicembre 2025. Il contributo ha una durata massima di due anni. I moduli per la richiesta dell’incentivo si possono scaricare direttamente dal sito dell’Inps.