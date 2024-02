Pattie Boyd mette all’asta i suoi ricordi: in vendita le lettere scritte per lei da George Harrison ed Eric Clapton.

Una storia d’amore messa all’asta, un triangolo amoroso che ha fatto emozionare migliaia di fan sarà messo in vendita. Pattie Boyd ha deciso di privarsi dei suoi ricordi: saranno battute all’asta, a breve, le lettere che le scrissero i suoi due grandi amori tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, i chitarristi George Harrison ed Eric Clapton.

A rivelarlo è il Daily Mail. “Le ho tenute per così tanto tempo“, ha spiegato Pattie, aggiungendo: “Decisamente troppo a lungo“. Moglie e musa di due leggende della musica rock, l’ex modella e fotografa ha deciso per la prima volta di rendere disponibile al pubblico una corrispondenza “straziante“, fatta di parole, messaggi carichi di passione, ma anche foto e disegni.

All’asta le lettere di Harrison e Clapton a Pattie Boyd

Quello che dai tabloid britannici è stato più volte definito il più grande triangolo amoroso della storia della musica sarà dunque per la prima volta svelato, in ogni suo dettaglio, agli appassionati che vorranno partecipare all’asta per acquistare almeno uno dei lotti messi in vendita dall’ex modella britannica.

George Harrison

Attraverso questi scambi epistolari, per la prima volta aperti al pubblico (con il placet di Clapton, l’altro diretto interessato ancora in vita), sarà possibile rivivere una storia d’amore e di passione che ha creato scandalo e ha segnato un’epoca, regalando alla stessa Pattie emozioni indimenticabili, raccontate in un’intervista al sito della casa d’aste Christie’s: “Quando George era via, mi scriveva parole fantastiche“.

Ma lo stesso Eric non era da meno, come evidenziato da questo stralcio: “Se vuoi prendermi, sono tuo. Se non mi vuoi, rompi l’incantesimo che mi lega. Tenere in gabbia un animale selvatico è un peccato, domarlo è divino“. Un breve estratto da intere lettere pronte ad accendere una nuova luce su due love story parallele che hanno contrassegnato un’epoca preziosa del mondo della musica britannica.

Pattie Boyd: la storia del triangolo con Harrison e Clapton

Giovane modella in rampa di lancio, Pattie conobbe il chitarrista dei Beatles quando aveva solo 19 anni, durante le riprese del film A Hard Day’s Night. Affascinata fin da subito, in poco tempo accettò la sua corte e diede vita a una storia d’amore intensa, nobilitata nel 1966 dal matrimonio. Sembrava la trama di una fiaba. Ma le cose erano destinate ad andare diversamente. Nonostante il grande affetto che sempre li ha legati, nel giro di dieci anni i due riuscirono a distruggere quel sentimento così forte, arrivando alla separazione definitiva.

Eric Clapton

A contribuire a questa distruzione fu però un terzo incomodo non da poco: Eric Clapton. Amico di entrambi, il bluesman britannico era un assiduo frequentatore di casa Harrison-Boyd, e proprio tra una giornata e l’altra nella villa del Surrey di proprietà del collega dei Beatle cominciò a nutrire un forte sentimento per Pattie.

Nonostante l’amicizia e il rispetto che provava per George, Eric non si fece quindi scrupoli a iniziare a sedurre, tramite delle struggenti lettere, l’affascinante Pattie, fino a portarla a cedere alle sue lusinghe. Dopo aver iniziato una focosa storia d’amore, i due consolidarono il loro rapporto fino a sposarsi nel 1979, pochi anni dopo la separazione tra Boyd e Harrison. Un nuovo matrimonio ancora una volta durato una decina d’anni, fino a quel fatidico 1989 che mise la parola fine anche su questa seconda fiaba d’amore.