Qual è il significato di Gloria di Umberto Tozzi? La canzone è uscita quasi 50 anni fa e continua ad essere intramontabile.

A distanza di 45 anni dall’uscita, Gloria di Umberto Tozzi continua ad essere una canzone intramontabile. Apprezzata sia in Italia che all’estero, è impossibile non conoscerla, se non a memoria quasi. Vediamo qual è il testo e il significato del brano.

Gloria di Umberto Tozzi: il significato della canzone

Uscita nel 1979, Gloria è una delle canzoni più famose di Umberto Tozzi. Con sette dischi di platino, è amata anche in America grazie alla cover di Laura Branigan. Il brano ha perfino conquistato un “cameo” nel film Il lupo di Wall Street di Martin Scorsese ed è stato cantato da tanti artisti, sia di fama nazionale che internazionale. Come si intuisce dal titolo, il singolo è dedicato ad una donna di nome Gloria.

“Manchi tu nell’aria,

manchi come il sale,

sciogli questa neve

che soffoca il mio petto“.

La canzone parla di una donna andata via, che ha lasciato un uomo solo e disperato. Lui prova ad andare avanti, ma sente la sua assenza in ogni cosa che fa, in ogni dettaglio che i suoi occhi riescono a catturare.

“Per chi attende il giorno

e invece di dormire,

con la memoria torna

a un tuffo nei papaveri“.

Gloria, la donna del desiderio, colei che è impossibile dimenticare. Eppure, la canzone di Umberto Tozzi non è portatrice solo di nostalgia, ma anche di speranza. L’artista la paragona alla forza del sole e all’acqua del deserto e si augura di rivederla per stringerla nuovamente tra le sue braccia.

Ecco il video di Gloria di Umberto Tozzi:

Gloria: il testo della canzone

Gloria,

manchi tu nell’aria,

manchi ad una mano…

Continua per il testo integrale