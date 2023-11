Il significato della canzone Caruso di Lucio Dalla, il brano del cantautore emiliano dedicato a Sorrento.

Caruso è senza ombra di dubbio una delle canzoni più famose e amate del repertorio di Lucio Dalla. E non stupisce che uno dei brani più conosciuti del cantautore felsineo abbia un ritornello in napoletano. Il legame tra Dalla e la terra di Partenope, con tutte le meraviglie che la circondano, è sempre stato forte e solido.

Scritta a Sorrento, in un albergo celebre della città della costiera, quello in cui morì il tenore Enrico Caruso, questa canzone racconta molto della passione di Dalla per questa terra. Grande protagonista all’interno del testo, almeno quanto il tenore, è proprio infatti la terra in cui era nato e cresciuto, una terra descritta in pochi semplici versi carichi di poesia e pathos, tra i più emozionanti della musica italiana.

Caruso di Lucio Dalla: il significato della canzone

Caruso venne incisa e pubblicata nel 1986, in un momento storico in cui Lucio era già famoso e amato in tutto il mondo. Nonostante questo, è diventata presto una delle perle più preziose della sua discografia, la foto più nitida del suo amore per Napoli e per Sorrento, e delle sensazioni di inquieta passione che il pernottare in quei luoghi gli aveva fatto nascere nel profondo del cuore.

Lucio Dalla

Ispirato dalla stanza in cui, non molti anni prima, il celebre tenore napoletano Enrico Caruso aveva incontrato la morte, Lucio riuscì a mettere in rima nel testo della sua canzone le sensazioni instillate in lui dai proprietari dell’albergo. Furono loro a raccontare al cantautore emiliano la storia di quegli ultimi emozionanti giorni di vita di Caruso, gettando i semi per la nascita di uno dei testi migliori nella carriera di Dalla.

Così, nella terra in cui il mare luccica e il vento tira forte, Lucio immaginò di vedere, su una vecchia terrazza affacciata sul golfo, un uomo e una donna legati da un emozionante abbraccio, da un amore disperato. Un amore che fa da sfondo e accompagna l’intera storia degli ultimi giorni del tenore, che ripensa alle notti in America, ai momenti apparentemente più belli della sua esistenza, ma che nulla sono a confronto di quegli occhi verdi che lo guardano, così vicini e veri, negli ultimi giorni della sua vita.

Abituato alle illusioni della lirica, che fa vivere finti drammi, le emozioni di quei momenti restano impressi nel cuore di Caruso. Un cuore talmente innamorato e grato, da provare un sentimento forte come una catena che scioglie il sangue nelle vene, come cantato da Lucio in un ritornello indimenticabile:

Te voglio bene assaje,

ma tanto tanto bene sai,

è una catena ormai

che scioglie il sangue dint’ ‘e ‘vvene sai.

Caruso di Lucio Dalla: il testo della canzone

Qui dove il mare luccica e tira forte il vento,

su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento,

un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto

poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto…

Continua per il testo integrale