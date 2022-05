Il termine hype significa letteralmente “montatura” o “gonfiamento” e si utilizza per indicare forti aspettative verso qualcosa.

Hype è un termine inglese che ormai da qualche anno viene impiegato anche in Italia. La parola è stata inizialmente utilizzata nel marketing, ma poi pian piano ha ampliato il suo significato entrando nel linguaggio comune. Anche se oggi sono tante per persone che la inseriscono nei propri discorsi, c’è ancora qualcuno che non ne conosce il significato. Vediamo quindi cosa significa questa parola e scopriamo qualche esempio d’uso della parola.

Origini : parola inglese che significa letteralmente “montatura” o “gonfiamento”.

: parola inglese che significa letteralmente “montatura” o “gonfiamento”. Quando si usa : termine utilizzato nel marketing per indicare la strategia di creare una grande aspettativa del pubblico intorno a un determinato prodotto o evento.

: termine utilizzato nel marketing per indicare la strategia di creare una grande aspettativa del pubblico intorno a un determinato prodotto o evento. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di hype

grafica hype

La parola hype significa letteralmente “montatura” o “gonfiamento”. Si tratta di un termine utilizzato nel marketing per indicare la strategia di creare grande aspettativa nel pubblico in merito a un prodotto o evento.

Il termine si utilizza anche per indicare qualcosa di molto desiderato come ad esempio l’uscita di una serie tv oppure di un nuovo smartphone. In genere, comunque, si tratta di un qualcosa di voluto e pianificato dalla agenzie di marketing oppure da personaggi famosi. Attraverso i propri profili social, infatti, cantanti e attori generano aspettative per l’uscita di una canzone o di un film.

Alcune volte, il termine ha una valenza negativa. Quando due personaggi dello spettacolo fingono interesse reciproco solo per attirare l’attenzione si dice infatti che facciano hype. Sono in tanti nel presente a criticare i vip proprio perché adottano di frequente questa strategia anche in circostanze non necessarie.

Esempi d’uso

Vediamo alcuni esempi d’uso della parola in casi pratici:

“L’agenzia di marketing sta creando un grande hype attorno al lancio di quel nuovo prodotto”.

“L’hype generato dall’uscita dei film Marvel è davvero enorme”.

“In molti credono che Chiara Ferragni faccia molte delle sue storie Instagram solo per fare hype tra i suoi follower”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG