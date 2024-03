Tantissimi turisti e curiosi hanno preso d’assalto Drayton House, la magione in cui è stato girato il film Saltburn: ecco il motivo.

Incredibile, ma vero: centinaia e centinaia di turisti e curiosi hanno preso d’assalto Drayton House. Forse il nome non dirà molto ai più distratti, ma si tratta della fantastica location resa famosa dal film Saltburn, pellicola scritta e diretta da Emerald Fennell e in grado di lanciare definitivamente le carriere di Barry Keoghan e Jacob Elordi.

La sontuosa dimora si trova a Lowick, nel Northamptonshire, nel cuore dell’Inghilterra, e negli ultimi giorni è stata presa di mira da tantissime persone, attirate lì dal film ma anche dai social. Ancora una volta a creare questa tendenza è stato infatti uno dei social network più usati, TikTok.

Perché la casa di Saltburn è diventata virale su TikTok?

Il merito, o forse la colpa, di questa improvvisa popolarità per Drayton House, magione storica dell’Inghilterra centrale, è da ascrivere esclusivamente a Rhian Williams, 47enne utente di TikTok che nella vita fa la consulente di marketing e che negli ultimi giorni ha avuto l’opportunità di girare alcune immagini proprio nella sontuosa location del film, rendendola improvvisamente virale sui social.

cinema ciak

In questa clip, piuttosto breve, la tiktoker non si limita a far vedere alcune immagini della dimora ma spiega, più o meno nel dettaglio, anche dove si trova la magione e in che modo è possibile raggiungerla. E tanto è bastato per far sì che tantissime persone, evidentemente fan della pellicola firmata da Fennell, si siano recati davanti ai cancelli della villa con grande entusiasmo e smartphone a portata di mano alla ricerca di uno scatto o di un video in grado di regalare un ricordo indelebile.

Vuoi entrare a Drayton House? Ecco perché non è possibile

Va detto che non c’era alcuna malizia nell’azione di Rhian Williams, che non voleva in alcun modo mettere in difficoltà gli addetti alla sicurezza della villa. A spiegarlo è stata la stessa tiktoker ai microfoni della CNN: “Vedere un angolo così nascosto della nostra terra in un film così importante è fantastico, la nostra contea è così bella, ma spesso viene trascurata a favore della campagna in luoghi come la Cornovaglia“.

La sua voleva essere quindi, in un certo senso, una sorta di promozione turistica a favore della sua regione. Peccato che vi sia un problema non da poco: Drayton House non è aperta al pubblico. Anzi, è proprietà privata, e forse lo stesso proprietario, Charles Stopford Sackville, aveva sottovalutato l’impatto che un film avrebbe potuto avere sulla fama della sua dimora.

E se è vero che la gran parte dei visitatori che si presenta fuori alla magione si comporta in maniera rispettosa, negli ultimi giorni i problemi non sono mancati, soprattutto a causa di una cinquantina di persone che avrebbero tentato di fare irruzione. Un tentativo fallito ma che ha costretto l’uomo a rafforzare le misure di sicurezza.