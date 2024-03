La stagione dei fiori e dell’esplosione della natura è alle porte: vi presentiamo una selezione delle più belle poesie sulla primavera.

Dopo una lunga stagione invernale, non c’è cosa più bella che assistere all’esplosione della natura. Cambiano i colori e la temperatura si fa più gradevole: la primavera invita a trascorrere le giornate all’aria aperta. Per assaporare ancora di più questo momento dell’anno, vi proponiamo una selezione di poesie a tema.

Le più belle poesie sulla primavera

La primavera è rinascita, in tutte le sue forme. I colori, i fiori, le giornate di sole: il torpore invernale può finalmente essere gettato alle spalle. Questa è la stagione della vita, quella che ci ricorda che dopo il buio torna sempre la luce. Forse, dovremmo imparare la resistenza dalla natura. Nonostante gli esseri umani facciano di tutto per distruggerla, è sempre lì, pronta a mostrarsi in tutto il suo splendore.

Per assaporare al meglio la stagione della rinascita, vi proponiamo una selezione di poesie sulla primavera. Leggetele con calma, magari guardandovi intorno, e riuscirete a vivere pienamente le emozioni che solo il creato sa trasmettere.

Dall’inverno alla primavera di Edmondo De Amicis

Quando l’inverno muore

lentamente nella primavera,

nelle sere di quei bei giorni limpidi,

lieti, senza vento,

su cui si tengono spalancate

per le prime volte le finestre

e si portano sulle terrazze i vasi dei fiori,

le città offrono uno spettacolo gentile

e pieno d’allegrezza e di poesia.

A passeggiare per le vie si sente,

di tratto in tratto, sul viso,

un’ondata d’aria tiepida, odorosa.

Di che? di quali fiori? di quali erbe?

Chi lo sa!

Marzo di Cesare Pavese

Io sono Marzo che vengo col vento

col sole e l’acqua e nessuno contento;

vo’ pellegrino in digiuno e preghiera

cercando invano la Primavera.

Di grandi Santi m’adorno e mi glorio:

Tommaso il sette e poi il grande Gregorio;

con Benedetto la rondin tornata

saluta e canta la Santa Annunziata.

Primavera

Sarà un volto chiaro.

S’apriranno le strade

sui colli di pini

e di pietra…

I fiori spruzzati

di colore alle fontane

occhieggeranno come

donne divertite: Le scale

le terrazze le rondini

canteranno nel sole.

Eppure primavera è nell’aria di Oscar Wilde

Pieno inverno: il contadino vigoroso

Trasporta le fascine della legnaia gelida

e batte i piedi contro il focolare.

Sul fuoco che langue getta i ceppi freschi

e ride perché la vampata spaventa

i suoi bambini. Eppure, primavera è nell’aria.

Cinta di erba gioia, verde sorridente.

E avanti indietro per il campo va il seminatore

e dietro a lui ridendo un ragazzino spaventa i corvi

Rapaci, coi suoi strilli. Allora il castagno si veste

Splendidamente, e sull’erba si piega il fiore cremoso

In eccesso odoroso.

Il biancospino di Umberto Saba

Di marzo per la via

della fontana

la siepe s’è svegliata

tutta bianca,

ma non è neve,

quella: è biancospino

tremulo ai primi

soffi del mattino.

La primavera sorrideva di Antonio Machado

Un giorno mi sorprese la primavera

che in tutti i campi intorno sorrideva.

Verdi foglie in germoglio

gialle rigonfie gemme delle fronde,

fiori gialli, bianchi e rossi davano

varietà di toni al paesaggio.

E il sole

sulle fronde tenere

era una pioggia

di raggi d’oro;

nel sonoro scorrere

del fiume ampio

si specchiavano

argentei e sottili i pioppi.

Caro Marzo di Emily Dickinson

Caro Marzo – Entra –

Come sono felice –

Ti aspettavo da tanto –

Posa il Cappello –

Devi aver camminato –

Come sei Affannato –

Caro Marzo, come stai tu, e gli Altri –

Hai lasciato bene la Natura –

Oh Marzo, Vieni di sopra con me –

Ho così tanto da raccontare –

Ho avuto la tua Lettera, e gli Uccelli –

Gli Aceri non sapevano che tu stessi arrivando –

L’ho annunciato – come sono diventati Rossi –

Però Marzo, perdonami –

Tutte quelle Colline che mi lasciasti da Colorare –

Non c’era Porpora appropriata –

L’hai portata

Chi bussa? Ecco Aprile –

Chiudi la Porta –

Non voglio essere incalzata –

È stato via un Anno per venire

Ora che sono occupata –

Ma le inezie sembrano così banali

Non appena arrivi tu

Che il Biasimo è caro come la Lode

E la Lode effimera come il Biasimo.

Primavera di Boris Pasternak

Primavera, io vengo dalla via, dove il pioppo è stupito,

dove la lontananza sbigottisce, dove la casa teme di crollare,

dove l’aria è azzurra come il fagottino della biancheria

di colui che è dimesso dall’ospedale!

Dove la sera è vuota come un racconto interrotto,

lasciato da una stella senza continuazione

per rendere perplessi mille occhi tumultuosi,

insondabili e privi di espressione.

Si sveglia la primavera di Ugo Betti

Quando il cielo ritorna sereno

come l’occhio di una bambina,

la primavera si sveglia. E cammina

per le mormoranti foreste,

sfiorando appena

con la sua veste

color del sole

i bei tappeti di borraccina.

Ogni filo d’erba reca un diadema,

ogni stilla trema.

Qualche gemma sboccia

un po’ timorosa,

e porge la boccuccia color di rosa

per bere una goccia

di rugiada.

Nei casolari solitari,

i vecchi si fanno sulla soglia

e guardano la terra

che germoglia.