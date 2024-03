La primavera ci spinge a rivoluzionare casa. Ecco quali sono i lavori di casa da fare in compagnia di chi amiamo per rendere il nostro nido più fresco e luminoso.

L’arrivo della primavera ci invoglia a fare tanti lavori di casa e a rinnovare il nostro “nido” per renderlo più fresco, più luminoso e più colorato! Sono diversi i lavori che possiamo far per trasformare l’abitazione in cui viviamo da un caldo rifugio invernale a un accogliente ambiente primaverile. Alcuni di questi possono essere più impegnativi, altri più divertenti. Per rendere la cosa meno noiosa, è bene farsi aiutare dal nostro partner o dalla nostra famiglia! Ecco quali sono i lavori di casa che possiamo fare.

I lavori di casa da fare in compagnia

Per rinnovare l’ambiente, un lavoro di casa sicuramente da fare è quello di ritinteggiare le pareti. Dopo un po’, vivere in un ambiente sempre uguale può annoiarci. Quale momento migliore se non la primavera per cambiare un po’ stile e dare un tocco di colore in più alle nostre stanze? Un consiglio per un ambiente più alla moda è tinteggiare le pareti di una stanza di bianco e lasciarne una colorata, magari di un colore acceso come il verde, o il rosso.

La primavera sicuramente ci invoglia a uscire in giardino o in balcone ad ammirare la natura e il verde. Questo è il momento adatto per ridare un tocco di colore al nostro balcone, al nostro davanzale o al nostro prato, magari trasferendo all’esterno alcune piante che, a causa del freddo, tenevamo chiuse in casa. Oppure, per piantarne di nuove in giardino, come primule e viole.

Non dimentichiamoci dei tessuti. Può non sembrare, ma il colore delle tende, del copridivano e del piumino della camera da letto, per esempio, è molto d’impatto per l’ambiente della nostra casa. Basta colori spenti, è arrivato il momento di cambiare e di puntare, per esempio, sui colori pastello!