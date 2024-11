Significato del nome Gabriele: origini, caratteristiche e onomastico 

Gabriele è un nome di origine ebraica che significa “fortezza di Dio” : scopriamo le sue origini e il suo significato!

Gabriele è un nome dalle profonde radici culturali e religiose: scopriamo insieme le molte sfaccettature di questo nome che, tra significato, onomastico, e curiosità, continua a essere una scelta privilegiata per i nuovi nati.

Significato : “Dio è stato forte” o “fortezza di Dio”

: “Dio è stato forte” o “fortezza di Dio” Origine: ebraica

ebraica Onomastico: 29 settembre

29 settembre Varianti: Gabriel (inglese, tedesco, spagnolo, svedese, slovacco, portoghese, polacco, norvegese, ceco, catalano, danese, finlandese, francese, rumeno), Gabirel (basco), Gabrijel (croato), Kaapro, Kaapo (finlandese), Gabriels (lettone), Gabrielius (lituano), Gabriël (olandese), Gavrila (rumeno), Gábor (ungherese), Gabrijel (sloveno)

Significato e origini del nome Gabriele

Gabriele è un nome maschile di origine ebraica che deriva dalla parola “Gavriel” il cui significato è “Dio è stato forte” o anche “fortezza di Dio“. Secondo alcuni studi potrebbe derivare anche dal termine aramaico “Geber-El“, che significa ”eroe di Dio”. Si tratta di un nome che ha un significato importante per diverse religioni: si chiamava così l’Arcangelo che annunciò a Maria la nascita di Gesù. Nel Corano rappresenta invece lo spirito della verità che dettò il testo sacro a Maometto.

Onomastico e diffusione del nome Gabriele

Per chi porta il nome Gabriele esistono diverse occasioni nel corso dell’anno in cui si può celebrare l’onomastico, a seconda delle tradizioni religiose. La data più diffusa in Italia è il 29 settembre, giorno dedicato all’Arcangelo Gabriele. La Chiesa ortodossa, invece, celebra questo onomastico l’8 novembre. In alternativa si può festeggiare:

27 febbraio : per San Gabriele dell’Addolorata, religioso della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, patrono dell’Abruzzo

: per San Gabriele dell’Addolorata, religioso della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, patrono dell’Abruzzo 17 marzo : per San Gabriel Lalemant, gesuita e martire in Canada

: per San Gabriel Lalemant, gesuita e martire in Canada 20 aprile : per San Gabriele il Bambino, martire presso Białystok

: per San Gabriele il Bambino, martire presso Białystok 14 settembre : per San Gabriele Taurino Dufresse, vescovo e martire in Cina

: per San Gabriele Taurino Dufresse, vescovo e martire in Cina 9 novembre: per Beato Gabriele Ferretti, francescano

13 dicembre e 30 agosto: per San Gabriele, patriarca di Serbia e martire

Gabriele è uno dei nomi maschili prediletti dai genitori italiani. La sua popolarità nel tempo non accenna a diminuire: secondo i dati Istat dal 2007 al 2009 ha occupato stabilmente il sesto posto nella classifica dei nomi maschili più scelti per i neonati.

Caratteristiche e curiosità sul nome Gabriele

I Gabriele sono spesso descritti come persone equilibrate, dallo spirito pacato e razionale. Questo nome sembra infatti donare ai suoi portatori una personalità affabile e diplomatica, qualità che, assieme a un innato senso della giustizia e un approccio leale nelle relazioni, li rendono ottimi compagni di vita. Difficilmente perdono la pazienza, ma quando ciò accade ottenere il loro perdono può essere moto difficile.

Il colore associato al nome Gabriele è il verde chiaro, una tonalità tenue che simboleggia la diplomazia, l’ottimismo e la gentilezza. Il numero fortunato è il 6, simbolo di equilibrio e armonia, mentre la pietra portafortuna è il lapislazzuli, una gemma dal colore blu intenso simbolo di creatività e sincerità.

Personaggi famosi con il nome Gabriele

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Gabriele: