Significato del numero 6, simbolo di equilibrio e armonia

Qual è il significato del numero 6? Ecco tutto quello che c’è da sapere: dalla numerologia alla smorfia napoletana.

Numero denso di significato sul piano religioso, il 6 ha un valore particolare anche nella smorfia napoletana. Vediamo cosa c’è da sapere sulla cifra che indica equilibrio, armonia e profondo amore per la famiglia.

Qual è il significato del numero 6?

Secondo la numerologia, il numero 6 rappresenta l’equilibrio e l’armonia. Si tratta di una cifra perfetta, in quanto è il prodotto del 3, che rappresenta la Trinità, e del 2, simbolo per eccellenza della dualità. Pertanto, è un numero associato all’amore, alla famiglia e alla casa.

Sul piano religioso, il 6 ha un valore immenso perché simbolo dell’uomo e della sua imperfezione. Non a caso, Dio ha creato l’uomo il sesto giorno, a voler sottolineare il suo ruolo nella Creazione. La sua contrapposizione, invece, è il 666, ossia il “numero della bestia”, l’Anticristo. Il tre volte 6 si oppone alla perfezione della Trinità, al tre volte 3.

In ogni modo, il significato del numero 6 è legato all’amore (in ogni sua forma), alla stabilità e alla serenità. Il suo pianeta di riferimento, non casualmente, è Venere, simbolo per eccellenza della bellezza. Inoltre, è una cifra mistica, che può predisporre all’unione con il divino.

Le persone che hanno il numero 6 nella propria data di nascita sono generalmente molto legate alla famiglia. Equilibrate, stabili, creative ed empatiche, sono estremamente sensibili e protettive nei riguardi dei loro affetti. L’armonia e la stabilità proprie della cifra, quindi, si rispecchiano anche nel carattere di quanti vi sono legati.

Numero 6 nella smorfia: qual è il significato?

Nella smorfia napoletana, il numero 6 ha un significato molto diverso. In dialetto si indica come chella ca guarda ‘nterra, ossia la cosa che guarda in terra. Il riferimento, è d’obbligo sottolinearlo perché incomprensibile per coloro che non vivono in Campania, è all’organo genitale femminile.

Il 6, però, è legato anche al cane (simbolo per eccellenza di fedeltà), alla cantante, al chirurgo e all’uomo fascinoso. Come sempre, per interpretare un sogno è necessario inquadrare l’intero disegno onirico, specialmente i dettagli.