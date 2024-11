La casa di Un medico in famiglia esiste e nasconde un segreto che in pochi conoscono

Sapete dove si trova la casa di Un medico in famiglia? La dimora esiste davvero, ma nasconde un segreto che in pochi conoscono.

La casa di Un medico in famiglia, serie tv Rai che ci ha tenuto compagnia per ben dieci stagioni, esiste davvero. La dimora, che a prima vista appare proprio come siamo abituati a vederla sul piccolo schermo, si trova a Roma ma nasconde un segreto che conoscono in pochi.

La casa di Un medico in famiglia esiste: ecco dove si trova

Andata in onda su Rai1 dal 1998 al 2016, Un medico in famiglia è una delle fiction più amate di sempre. Diverse generazioni sono cresciute con i Martini e ancora oggi sono molti i fan che sperano in un loro ritorno in tv. Anche uno dei protagonisti, ossia Lino Banfi che veste i panni di Nonno Libero, spera di mettere un punto definitivo alla serie con un’ultima stagione, che sarebbe l’undicesima. Se il suo sogno dovesse diventare realtà, gli attori tornerebbero a recitare nella casa che li ha sempre accolti: l’indimenticabile villetta di Poggio Fiorito.

L’abitazione esiste davvero e si trova in via Tuscolana, a Roma, nel complesso di Cinecittà. All’apparenza, la dimora appare così come siamo abituati a vederla in televisione. Sia l’esterno che l’interno della villetta sono nei toni del giallo. Si sviluppa su due piani più mansarda e ha un bel giardino che circonda tutta la proprietà.

Abbiamo detto, però, che la casa è identica a come la vediamo in tv solo all’apparenza. Esiste davvero, ma è solo una costruzione scenografica. Il cast di Un medico in famiglia l’ha utilizzata solo per le riprese esterne, mentre per gli interni sono stati utilizzati altri studi.

Un medico in famiglia, la casa c’è: manca solo il ritorno del cast

La casa di Un medico in famiglia, anche se la serie non va più in onda da tanti anni, è ancora in piedi. A Cinecittà si organizzano addirittura tour per visitarla. Considerando ciò, una domanda sorge spontanea: perché non fare un’ultima stagione? I telespettatori ne sarebbero felicissimi e anche Lino Banfi non sarebbe da meno. E’ stato lui, proprio qualche giorno fa, a condividere un video nostalgico sui social.

Mostrandosi in vista a Poggio Fiorito, proprio davanti alla villetta dei Martini, ha esclamato: “Vi ricordate? Vediamo quanti di voi si ricordano di questo posto“. Inutile sottolineare che i fan hanno subito risposto con grande entusiasmo alla domanda di Nonno Libero.