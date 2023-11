Cosa significa patriarcato? Le donne si battono da anni per abbattere quello che un tempo era uno schema sociale quasi standard.

Vi siete mai chiesti cosa significa patriarcato? Si tratta di un termine che, a giorni alterni, viene pronunciato sia in televisione che sulla carta stampata, per i motivi più disparati. Vediamo cosa indica la parola, qual è la sua origine e alcuni esempi d’uso.

Origine: dal greco;

Quando si usa: per indicare un sistema sociale in cui gli uomini detengono il potere;

Lingua: greco;

Diffusione: mondiale.

Cosa significa patriarcato e perché si dice così?

Il termine patriarcato deriva da patriarca, che nasce dell’unione delle parole greche ἄρχειν – árchein, che significa comandare, e πατήρ – patḗr, tradotto con padre. Nel senso letterale, il patriarcato indica l’autorità del padre. Un tempo, i patriarchi erano i capi delle famiglie ebraiche, poi il nome venne utilizzato per indicare una gerarchia ecclesiastica nella Chiesa cristiana primitiva.

Con il passare del tempo, il temine è stato ripreso dall’antropologia e dalla sociologia per indicare le organizzazioni sociali patrilineari, in cui sono gli uomini a detenere il potere primario. Questo significa che nelle famiglie, le persone di sesso maschile hanno ruoli predominanti in tutti i campi: dalla politica all’autorità morale, passando per il privilegio sociale e il controllo della proprietà.

Oggi, il significato di patriarcato abbraccia un campo più vasto e va ad indicare tutte le società in cui il potere maschile è predominante rispetto a quello femminile.

Esempi d’uso

Di seguito, alcuni esempi d’uso del termine patriarcato:

“Le basi biologiche del patriarcato sono antecedenti la specie umana e presenti in quasi tutti i primati“.

“All’interno famiglia, si parla di patriarcato quando il padre o la figura paterna esercita la propria autorità sulla donna e i figli“.

“Ti devi ribellare Maria, questo è patriarcato. Chiedi aiuto a questa associazione, ti tenderanno una mano“.

“Il patriarcato, come privilegio e autorità maschile che afferma una concezione della donna come proprietà, finisce per portare a una cultura dello stupro“.

“Il patriarcato ha segnato anni di battaglie delle donne“.