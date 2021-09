Quali sono le frasi più belle per un calendario dell’avvento fai da te? Scopriamo quelle più belle e adatte anche per i bambini.

Le frasi calendario avvento sono diverse, alcune delle quali adatte anche per i più piccoli. Scopriamo insieme cosa scrivere nelle 24 caselle che rappresentano il periodo più magico dell’anno e cosa fare per coinvolgere anche i bambini in quella che è una bellissima tradizione che si tramanda fin da secoli.

Frasi per calendario avvento: cosa scrivere?

Negli ultimi giorni di novembre, quasi tutte le famiglie hanno già in casa il calendario dell’avvento. Alcuni preferiscono il fai da te e ne inventano uno nuovo ogni anno, mentre altri utilizzano quello che si tramandano da generazioni e generazioni. Generalmente, questo tipo di calendari sono sempre accompagnati da 24 frasi, una per ogni casella. Non si tratta di aforismi o citazioni banali, ma devono rappresentare il vero senso del Natale. Le frasi sull’avvento sono diverse, alcune leggere, mentre altre più profonde.

Ecco una selezione delle più emozionanti:

Frasi per il calendario dell’avvento

A Natale tutte le strade conducono a casa. (M.Holmes);

Il Natale ci arriverà presto alla gola (P.G. Wodehouse);

Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore. (Washington Irving);

Il Natale è il giorno che tiene unito il tempo intero (A.Smith);

Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto, profumo di pino e di vino, buone chiacchiere, bei ricordi e amicizie rinnovate. Ma…se questo manca basterà l’amore. (Jesse O’Neill);

Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino sono tutti alti 10 metri. (Larry Wilde);

L’infanzia è credere che con un albero di Natale e tre fiocchi di neve tutta la terra viene cambiata. (André Laurendeau);

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. (Madre Teresa di Calcutta);

Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli. (Taylor Caldwell);

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento! (Gianni Rodari);

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller);

Il Natale, bambino mio, è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. (Dale Evans);

Sia benedetto il Natale perché coinvolge il mondo intero in un grande sentimento d’amore. (Hamilton Wright Mabie);

Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero. (Charlotte Carpenter);

Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia. (Byrn Rogers);

Se il Natale non esistesse già, l’uomo dovrebbe inventarlo. Ci deve essere almeno un giorno all’anno a ricordarci che stiamo su questa terra per qualcos’altro oltre che per la nostra generale ostinazione. (Eric Sevareid);

Che cos’è il Natale? E’ tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. E’ il fervido auspicio che ogni tazza possa trasbordare di benedizioni eterne e che ogni strada possa portare alla pace. (Agnes M. Pahro);

Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore. (Freya Stark);

L’umanità è una grande e immensa famiglia. Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale. (Papa Giovanni XXIII);

Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale: perdono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo avversario, il tuo cuore per un tuo amico, un buon servizio per un tuo cliente. Carità per tutti e buon esempio per i bambini. Rispetto per te stesso. (Oren Arnold);

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso. (Norman Brooks);

Lasciate che i bambini vivano un sogno ad occhi aperti. Luci, colori, angeli e frutta colorata da appendere all’albero di Natale. Per una notte o forse qualcuna in più si potrà costruire un mondo più luminoso, immaginare cose belle, tuffarsi in atmosfere mozzafiato. Queste sono le piccole cose grandi che porteremo nel cuore da adulti, per essere un po’ più sorridenti, un po’ più felici. (Stephen Littleword);

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso. (Norman Wesley Brooks);

La vigilia di Natale era una notte di canzoni, che si avvolgevano intorno a te come uno scialle. Ma scaldavano più del tuo corpo. Scaldavano il tuo cuore… riempiendolo di una melodia che sarebbe durata per sempre. (Bess Streeter Aldrich);

Si vestì, col meglio che aveva, e uscì per la via. La gente si riversava fuori, com’egli l’aveva vista con lo Spirito del Natale presente. Camminando con le mani dietro, Scrooge guardava a tutti con un sorriso di soddisfazione. Era così allegro, così irresistibile nella sua allegria, che tre o quattro capi ameni lo salutarono: ‘Buon giorno, signore! Buon Natale!’. E Scrooge affermò spesso in seguito che di tutti i suoni giocondi uditi in vita sua, i più giocondi, senz’altro, erano stati quelli. (Charles Dickens, Canto di Natale).

Frasi calendario avvento bambini

Le frasi avvento Natale destinate ai più piccoli possono essere prese in prestito anche da quelle adatte per gli adulti. Magari, mamma e papà potrebbero trascorrere la serata spiegando ai bambini il significato di ciò che hanno letto insieme oppure utilizzare la frase come fil rouge di una storia della buona notte. In alternativa, ecco una piccola selezione:

Frasi per il calendario dell’avvento per i bambini