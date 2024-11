Case in Italia a 3 euro: non è un sogno! Ecco dove è possibile acquistarle

Case in Italia a 3 euro? Non è un sogno, ma una realtà che fa gola a molti: ecco in quale bellissima regione è attiva l’iniziativa.

Mentre in quasi tutta Italia i prezzi per l’acquisto delle case lievitano, una regione ha deciso di procedere controcorrente, mettendo in vendita le abitazioni a soli 3 euro. Vediamo dov’è è possibile fare l’acquisto del secolo e come funziona l’iniziativa.

Case in Italia, vendita a 3 euro: è corsa all’acquisto

Avere una casa di proprietà è una garanzia, un tetto sopra alla testa che nessuno, salvo casi estremi, potrà mai togliervi. Eppure, negli ultimi anni sempre meno persone riescono a procedere con l’acquisto. I motivi sono diversi: precarietà del lavoro, impossibilità di accesso ai mutui, mancanza di garanzie e via dicendo. Alla luce di ciò, l’annuncio di case in vendita in Italia a soli 3 euro ha subito attirato l’attenzione dell’intera popolazione.

L’iniziativa, già testata negli anni passati, è attiva in una delle regioni italiane più belle e affascinanti: la Sicilia. Il bando di concorso per la compravendita riguarda il comune di Sambuca, che ha selezionato dieci immobili perfetti per l’occasione. L’acquisto parte da una base di 3 euro, quindi leggermente maggiorato rispetto al prezzo simbolico di 1 euro stabilito per il 2019, 2020 e 2021.

Come comprare le case in Italia a 3 euro

Le case in vendita a 3 euro si trovano in Sicilia, precisamente nel comune di Sambuca. L’iniziativa, che speriamo possa coinvolgere tutta Italia, è volta a recuperare le case sfitte e abbandonate dei centri storici. Ovviamente, non guadagna soltanto chi acquista, ma anche chi vende.

Gli immobili fatiscenti, infatti, rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini. Dandoli via a un prezzo simbolico, si scongiurano disastri e si dà il via a un mercato che coinvolge anche le imprese del territorio. Si stima che tra il 2019 e il 2021, la vendita delle case a 1 euro abbia fruttato un giro d’affari di oltre 20 milioni di euro. Ciliegina sulla torta, questa iniziativa combatte lo spopolamento dei centri più piccoli.

Chiunque, a prescindere dal proprio luogo di residenza, può partecipare al bando di concorso indetto dal comune di Sambuca. Ovviamente, la dimora dovrà essere ristrutturata e abitata.