Regione italiana tra le più belle, preziosa ed unica: una vacanza in Sicilia ha bisogno di outfit speciali, colorati e scintillanti.

La Sicilia è esattamente come uno scrigno di tesori: difficile scegliere una delle sue tante bellissime località, perché tanta è la voglia di scoprire le bellezze della sua terra. Ecco perché molti puntano su vacanze on the road, così da riuscire a girare tra le sue meravigliose spiagge quanto ad esplorare le sue bellissime e storiche città come Palermo, Catania, Agrigento giusto per citarne qualcuna, o anche gioiellini come Erice e Taormina.

In ogni caso, che abbiate deciso di scegliere una location mozzafiato per godervi unicamente la bellezza del mare siciliano o di vivere per una settimana o due da turisti per caso, noi la valigia perfetta per la Sicilia, pensando ai suoi colori meravigliosi e alle giornate piene di sole, la immaginiamo coloratissima, allegra e leggera, piena di positive fashion vibes.

Sicilia da scoprire in outfit dalle stampe vivaci e colorate

Care fashioniste alla lettura, non dite che al collegamento Sicilia e outfit, non abbiate pensato subito agli stilisti che meglio di chiunque altro raccontano da sempre le emozioni, i profumi, i sapori e le tradizioni della Sicilia: si stiamo parlando proprio di Dolce e Gabbana, perché è al loro stile ricco di stampe mediterranei che dobbiamo pensare.

L’invito è di riempire la vostra valigia di abiti, davvero tanti e poco importa se mini, long o midi, vivaci, ricchi di stampe dal sapore estivo, lasciando a casa per una volta tinte unite. Sì invece a colori basic, purché facciano da base a fiori, frutti e geometrie alla greca. Ovviamente lo stesso dicasi per i costumi da bagno, per i quali suggeriamo anche stampe dal design più classico come quelle animalier, magari in nuance più stravaganti.

Scelte nuance e stampe, gli outfit che vi faranno comodo soprattutto se in vista di qualche settimana on the road, sono sicuramente gli shorts da abbinare a comodi crop top, o magari già a top bikini, così da essere già pronte per la sosta in spiaggia e tuffarvi direttamente al mare dopo aver assaporato una buonissima granita ristoratrice.

Gli accessori indispensabili sotto il sole della Sicilia: occhiali, cappello, mules e via

Un sole luminoso, caldo e che si fa sentire. Per il nostro viaggio in Sicilia dobbiamo assicurarci di indossare un paio di occhiali da sole glamour, meglio ancora quanto più grandi siano, giusto per fare un po’ le dive ed ispirarci ancora una volta allo style proposto da Dolce e Gabbana.

Cappello di paglia, foulard da avvolgere intorno al capo, o magari anche una bandana per chi ama uno stile più sportivo e piratesco: mettiamo questi copricapo tutti in valigia, così da poter giocare con il nostro stile e dare ai nostri outfit un tocco sempre diverso.

E per una comodità a prova di viaggio on the road, certo ci sono sempre le care vecchie sneakers, ma quasi sicuramente visto che l’auto sarà indispensabile, quando non guiderete voi il tocco glamour sarà indossare un paio di mules bianche, beige o colorate, in perfetto abbinamento con la palette della nostra valigia.