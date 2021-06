C’è bisogno di costumi in pendant con paesaggi mozzafiato da scoprire e con il nostro summer mood, e la collezione mare H&M è quella giusta!

Le collezioni beachwear di quest’anno raccontano della nostra voglia di vivere le summer vibes, all’insegna di un’estate alla scoperta di nuovi luoghi da esplorare ma anche di tuffi da collezionare in mari cristallini, di cui prenderci ancora più cura scegliendo costumi in fibre naturali. Ed è dello stesso avviso anche la collezione mare di H&M 2021, grazie ai suoi bikini e swimsuit Conscious.

Conscious è la linea di H&M che realizza capi in materiale sostenibile, come il cotone bio, almeno per il 50%, e quest’anno gran parte della collezione mare è infatti confezionata con materiali che rispettano l’ambiente. H&M infatti è uno dei marchi che attualmente è riuscito maggiormente in questo obiettivo, utilizzando sempre di più per le proprie collezioni materiale riciclato.

H&M bikini 2021: top, a triangolo imbottito, con slip a vita alta, i modelli

Spiaggia, piscina, quel che conta è la sensazione di relax che una giornata al sole e all’aria aperta può concederci, e che necessita di costumi ad hoc, che siano belli da guardare ma anche da indossare. Il must have della collezione bikini 2021 di H&M sono quelli a vita alta, dalle tonalità neutre o dalle stampe delicate, perfetti per chi ama i costumi da bagno chic che guardano al vintage con sguardo contemporaneo.

Fonte foto: https://www2.hm.com/it_it/productpage.0958971001.html

– Un’allure scandita da una texture semplice, che punta su top bikini per lo più imbottiti, con dettagli cut o glitterati per brillare al sole, e per lo più senza ferretto, per un comfort assicurato anche nel movimento, per chi in spiaggia oltre alla tintarella ama dedicarsi ad un po’ di sport in compagnia.

Fonte foto: https://www2.hm.com/it_it/productpage.0963804004.html

– E per chi cerca qualcosa di vintage ma originale, così da non passare inosservata in spiaggia, il bikini si trasforma in un raffinato top con bretelline, pronto per essere indossato anche la sera su un paio di jeans o una mini! Anche H&M infatti pensa a modelli che si possano trasformare anche in mini crop top da indossare non solo in spiaggia.

– Stampe geometriche, nuance black and white e modelli a fascia imbottita arricchiscono una collezione che si diverte a rivoluzionare il design del bikini, che possono anche essere mixati tra loro giocando anche secondo la tendenza del color-block.

Swimsuit H&M: essenziali o floreali, con dettagli cut out o in rouches

I modelli interi must have della beachwear H&M 2021 si presentano semplici ma attenti al dettaglio: possiamo trovare swimsuit che puntano tutto su colori anche fluo, quelle che tra stampe floreali ed esotiche ci fanno sentire subito in un mood tropicale, oppure quelli che giocano con il cut out, laterale o in zona bacino.

– E per chi ama costumi super chic da poter indossare anche come body da sera, i modelli con le rouches in tinta unita o a strisce, ma anche in volant sono il perfetto incontro tra stile glam ed easy chic, in un delizioso stile alla francese da abbinare ad un cappello in paglia a falda larga. Audrey Hepbrun sì che approverebbe!

Fonte foto: https://www2.hm.com/it_it/productpage.0919205001.html

Fonte foto di copertina: https://www2.hm.com/it_it/productpage.0963294004.html