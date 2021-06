Fiori, motivi geometrici e nuance calde: se siete fashion vintage addicted, con la collezione da mare di Golden Point sarà amore a prima vista.

Le summer vibes di quest’estate 2021 si muovono anche sull’onda del vintage, non solo del pop. E la collezione beachwear di Golden Point esprime al massimo questo desiderio di indossare nuance, stampe e fantasie boho chic che omaggiano i look della Summer of Love. E mai come d’estate la voglia di incontri, colpi di fulmine e chissà anche storie che diventino amori appassionati è nell’aria.

E allora per tuffarci in quest’estate d’amore, non abbiamo bisogno d’altro se non di un bikini o di uno swimsuit chic e vitaminico che ci faccia sentire pronte, alla conquista della spiaggia e non si sa mai, anche dell’anima gemella. Basta scegliere il costume che più si addice alla nostra personalità e alla nostra idea d’estate.

Golden Point costumi 2021: bikini black and white o multicolor

C’è la collezione basic che gioca con design sbarazzini e trendy, amata da chi in spiaggia desidera essere chic sposando la filosofia less is more: una linea semplice totally black, pensata da Golden Point per mixare bikini dal diverso design e personalizzare il proprio costume. Volant, doppie allacciature, triangoli e brasserie, non mancano anche nella collezione minimal i trend dell’estate.

– Ma il fiore all’occhiello, i modelli must have della collezione sono quelli che con stampe vintage anni ’60 e ’70, dalle nuance calde e aranciate ci faranno tornare indietro nel tempo tra motivi geometrici e boho chic, ma soprattutto stampe floreali che esplodono su modelli dal design vintage, con volant che impreziosiscono bikini top e slip culotte. Modelli che ci fanno sentire un po’ come dive senza tempo, un po’ Brigitte Bardot e un po’ Sofia Loren, mica poco?

Costumi interi Golden Point 2021: vintage, vitaminici e chic

Le stampe floreali dei bikini sono solo un assaggio, perché le swimsuit sono una vera e propria esplosione vitaminica di colori. Certo, le più timide e riservate potranno glissare anche su i modelli black and white, che non rinunciano ai disegni boho.

Ma chi in spiaggia vuole davvero regalarsi almeno una volta l’anno il piacere di essere eccentrica, allora sarà impossibile dire di no alle swimsuit flower power, con tanto di cintura in vita per sentirci anche questa volta dive, ma decisamente bond girl ripensando ai look di Ursula Andress.

– E per le seventy lovers, a cui manca davvero solo il furgoncino per andare a caccia di territori inesplorati, la più iconica delle stampe stile summer of love dai fiori composti da punti geometrici, in un mix di nuance bianco, rosa e arancio decora una swimsuit dal design classico, che si annoda al collo e si lascia indossare anche come un body boho da sera.

