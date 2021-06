Versatile ad ogni stagione puntando su fantasie e materiali sempre nuovi, la borsa secchiello fa breccia nei nostri cuori e sulle passerelle.

Ogni stagione ha la sua borsa prediletta, e se in inverno le bag maxi per chi trascorre giornate fuori sono alleate indispensabili da alternare a pochette da tirare fuori per la festa o l’evento last minute, in quest’estate 2021 la dichiarazione d’amore della moda, e anche la nostra, va alle borse secchiello o bucket bag.

Si indossano al volo in versione tracolla, si trasformano anche in pret a porter chic da sera se scegliamo di portarle come hand bag, e ci permettono di non dover ridurre all’essenziale tutto quello che desideriamo portarci dietro perché riescono ad essere capienti occupando pochissimo spazio. Insomma, perfette per l’estate perché è come avere dietro uno zaino a sacco ma in dimensioni mignon e decisamente più glam.

Borse secchiello 2021 in passerella: i modelli d’ispirazione dall’alta moda

Squadrate, morbide, preziose, semplici e colorate, ciascuna maison interpreta la borsa secchiello secondo il proprio stile e ci offre tutti i mood estivi del caso a cui ispirarci e scegliere il modello che può raccontare al meglio il nostro stile, o magari convincerci a puntare così tanto su questo modello trendy da investirne in più di uno.

– La borsa secchiello di Louis Vuitton, a cui questo modello era già caro lo scorso anno, si presenta meno cilindrico rispetto a quello del 2020. La maison propone una bag morbida, che ha la chiusura con laccio come una borsa secchiello, ma gioca ad assumere le sembianze pret a porter di una borsa bisaccia. La nuance bianca la rende più summer che mai.

– Classica, elegante, un modello evergreen che potremo indossare anche in inverno perché il similpelle non conosce stagione, Trussardi realizza una cross-body praticissima che è un investimento per il nostro personale closet di borse da indossare per una giornata di lavoro quanto per una giornata relax.

– La versione più rock e preziosa della borsa secchiello la propone Valentino: iconiche ormai le borchie dei modelli Rockstud. Anche in questo caso, la maison punta alla ricerca di un modello che punti sulla profondità, squadrando la classica forma cilindrica.

La bucket bag, da sera e da mare: le proposte di Liu Jo e Zara

Se il modello di Valentino conserva sempre quell’allure casual che la rende particolarmente versatile, il modello di Liu Jo è dichiaratamente da sera, con la sua tracolla a catena che impreziosisce un modello nero o rosso, classico, liscio e rettangolare. Una borsa minimal e mini chic, perfetta da indossare con un abito da cocktail.

– Cheap e smart sono invece i modelli di Zara, che si diverte a rivedere e rivisitare la borsa secchiello nella varietà di tessuti più trendy di quest’estate, proponendo modelli perfetti da abbinare ad un look da vacanza: in rafia, crochet, in similpelle, in organza, non sono solo uno spettacolo boho chic che interpretano al meglio le summer vibes 2021, ma sono comodissime anche da portare in valigia.