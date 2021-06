Zara con i suoi costumi da mare per l’estate 2021 ci mostra tutta le bellezza e la fantasia del dettaglio cut out, a cui dedica quasi tutta la collezione.

Ad ognuno quest’anno la libertà di scegliere e scrivere la propria estate 2021, e le variegate palette di costumi mare quest’anno, dalle nuance alle fantasie, dai mood ai dettagli, ci invitano a fare esattamente questo: abbandonarci al nostro mood estivo, per abbracciare una nuova libertà. Così Zara pensa ad una linea essenziale, minimal, dove sono i dettagli a fare la differenza.

Nella collezione di bikini e swimsuit di quest’anno potrete trovare quel costume semplicemente da un colore che si intoni alla nostra location di vacanza, da personalizzare o da indossare al volo, perché basterà un tuffo in una nuance estiva e trendy a dare il via alle nostre ferie, che desideriamo più leggere che mai. E anche sostenibili, perché alcuni modelli sono realizzati con materiali riciclabili, entrando così anche nella linea beachwear Join Life.

Zara, costumi 2021: la collezione bikini, tra incroci e soft nuance

Se siete tra quelle che il costume da bagno lo sognano chic ma senza troppi fronzoli, e che vogliono stupire senza diventare l’anima della spiaggia, allora accomodatevi, perché è proprio a voi regine del casual che questa collezione si rivolge.

– Rispetto agli altri brand Zara scommette tutta la bellezza della sua collezione nel design essenziale e nelle nuance: ecco perché il bikini top sceglie il dettaglio trendy degli incroci dietro la schiena, e non aggiunge altro, se non una texture dai colori brillanti, in un celeste cobalto e in un corallo che ci fanno già sognare i colori delicati dei paesaggi delle isole greche.

– E se proprio volete qualcosa di più ricercato, magari da adattare anche alla sera con un paio di jeans a vita alta, innamoratevi del top bikini fucsia dall’effetto a palloncino, e lanciate voi un nuovo trend, alternativa gradevole ai più gettonati crinkle di quest’anno. Già lo immaginiamo farsi spazio tra i look ultra chic estivi da cocktail.

– Il brand mette da parte le fantasie fiorate, ma con il colore protagonista non dimentica modelli in total black che spiccano per dettagli e laccetti fluo, trasformando il bikini in un top all’americana, perfetto da indossare anche come outfit da spiaggia.

Swimsuit Zara: l’estate tra asimmetrie, volant e dettagli cut out

La collezione Swimsuit di Zara è senza dubbio tra le più attente ai giochi geometrici sul corpo: troviamo gran parte dei costumi interi asimmetrici e con dettagli cut out che scoprono il bacino, la schiena o realizzano un naturale effetto under bobs, per chi cerca un dettaglio sexy ma dalla delicata sensualità.

– Domina la scena di questa collezione di costumi interi soprattutto il volant che si fa maxi, che troviamo ad impreziosire swimsuit con e senza bretelle, dall’effetto chic e voluminoso. Un costume dal sapore vintage, ma soprattutto irriverente, da indossare come la queen della spiaggia o della serata, perché sì, è troppo trendy per non indossarlo anche in vista di party estivi.

