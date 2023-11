Qual è il significato di Dammi un bacio Ja’ di Leo Gassmann? La canzone è stata inserita nella colonna sonora della serie tv Un professore 2.

Leo Gassmann ha realizzato uno dei suoi sogni: scrivere una colonna sonora. Stiamo parlando della canzone Dammi un bacio Ja’, diventato uno dei brani rappresentativi della serie tv Rai Un professore 2. Vediamo il testo e il significato dell’inedito.

Dammi un bacio Ja’ di Leo Gassmann: il significato della canzone

Uscita il 17 novembre 2023, Dammi un bacio Ja’ è la nuova canzone di Leo Gassmann. Il brano, inserito nella colonna sonora della seconda stagione di Un Professore, è uscito a distanza di qualche mese dall’album La strada di Agartha. L’artista ha raccontato che il singolo era nel suo cassetto da tempo, ma lo ha tirato fuori solo quando il regista Alessandro Casale lo ha contattato per chiedergli di realizzare un inedito per la serie Rai di cui suo padre Gassmann senior è protagonista. Leo ha subito pensato a Dammi un bacio Ja’ e così ha firmato la sua prima colonna sonora.

“Sei la solita pantera

Pronta a uscire anche stasera

Vuoi salvarmi dal divano

e dalla terza età“.

La canzone parla di un amore che cambia nel tempo ma rimane eterno. Il protagonista, proprio per questo, ripercorrere le fasi della relazione, dagli inizi a oggi.

“Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta una vita normale“.

Due caratteri diversi, ma complementari. Lui pantofolaio, lei più dinamica. Eppure, sono l’uno la salvezza dell’altra.

“Lampi nella stessa nuvola

Un giorno rasserenerà,

Dammi un bacio, ja“.

Leo Gassmann ha parlato così della nuova canzone: “Il brano è una continuazione della mia collaborazione con Marco Rissa dei The Giornalisti. (…) Parla di ragazzi, di Roma, del traffico, di una relazione con una ragazza che porta entusiasmo e voglia di vivere. I temi molteplici del testo si sposano benissimo con la storia narrata nella serie Rai e di cui sono fan”.

Ecco il video di Dammi un bacio Ja’ di Leo Gassmann:

Dammi un bacio Ja’: il testo della canzone

