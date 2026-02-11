Falco a metà di Gianluca Grignani, il significato: “Rubale alla libertà”

Qual è il significato di Falco a metà di Gianluca Grignani? L’album che la contiene ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo.

Sono trascorsi più di trent’anni dall’uscita di Falco a metà, una delle canzoni più belle di Gianluca Grignani. Nonostante lo scorrere del tempo, il brano resta attuale come non mai perché è un inno alla libertà e all’indipendenza. Scopriamo il significato e il testo.

Falco a metà di Gianluca Grignani: il significato della canzone

Uscita nel 1995, Falco a metà di Gianluca Grignani è contenuta all’interno dell’album Destinazione Paradiso. Uno dei lavori discografici più iconici dell’artista, ma anche quello che ha venduto di più: 700mila copie in Italia e oltre 1 milione in tutto il mondo. Il significato della canzone si coglie già dal titolo, che cita uno degli animali più liberi e indipendenti del globo.

“Il falco va

Senza catene

Fugge gli sguardi

Sa che conviene“.

Il protagonista di Falco a metà avverte il bisogno di imparare a vivere in modo libero e indipendente, senza il peso del giudizio degli altri. Non soltanto per se stesso, ma anche per la donna che avrà al suo fianco. Forse ha già incontrato la persona giusta, ma per far funzionare la relazione deve prima spiccare il volo.

“Sono di nuovo sul grattacielo

Ed ho imparato a volare

Se guardo giù quello che vedo

Ora è la gente passare“.

Falco a metà di Gianluca Grignani non è soltanto un inno alla libertà e all’indipendenza, ma anche al pensiero “senza catene”. Per riuscire in questa impresa, bisognerebbe imparare a osservare l’esistenza da un un altro punto di vista, magari proprio quello del rapace.

Ecco il video di Falco a metà di Gianluca Grignani:

Falco a metà di Gianluca Grignani: il testo della canzone

Sono seduto su un grattacielo

Vedo gli aerei passare

Poi guardo giù, voglio saltare…

