Falco a metà di Gianluca Grignani, il significato: “Rubale alla libertà”

Qual è il significato di Falco a metà di Gianluca Grignani? L’album che la contiene ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo.
Sono trascorsi più di trent’anni dall’uscita di Falco a metà, una delle canzoni più belle di Gianluca Grignani. Nonostante lo scorrere del tempo, il brano resta attuale come non mai perché è un inno alla libertà e all’indipendenza. Scopriamo il significato e il testo.
Falco a metà di Gianluca Grignani: il significato della canzone
Uscita nel 1995, Falco a metà di Gianluca Grignani è contenuta all’interno dell’album Destinazione Paradiso. Uno dei lavori discografici più iconici dell’artista, ma anche quello che ha venduto di più: 700mila copie in Italia e oltre 1 milione in tutto il mondo. Il significato della canzone si coglie già dal titolo, che cita uno degli animali più liberi e indipendenti del globo.
“Il falco va
Senza catene
Fugge gli sguardi
Sa che conviene“.
Il protagonista di Falco a metà avverte il bisogno di imparare a vivere in modo libero e indipendente, senza il peso del giudizio degli altri. Non soltanto per se stesso, ma anche per la donna che avrà al suo fianco. Forse ha già incontrato la persona giusta, ma per far funzionare la relazione deve prima spiccare il volo.
“Sono di nuovo sul grattacielo
Ed ho imparato a volare
Se guardo giù quello che vedo
Ora è la gente passare“.
Falco a metà di Gianluca Grignani non è soltanto un inno alla libertà e all’indipendenza, ma anche al pensiero “senza catene”. Per riuscire in questa impresa, bisognerebbe imparare a osservare l’esistenza da un un altro punto di vista, magari proprio quello del rapace.
Ecco il video di Falco a metà di Gianluca Grignani:
Falco a metà di Gianluca Grignani: il testo della canzone
Sono seduto su un grattacielo
Vedo gli aerei passare
Poi guardo giù, voglio saltare…
Continua per il testo integrale