Qual è il significato di Un ragazzo Una ragazza di The Kolors? La canzone è destinata a diventare uno dei tormentoni del 2024.

I The Kolors tornano al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Un ragazzo Una ragazza. Un brano dinamico, destinato a diventare il tormentone del 2024. Allegro, è impossibile non mettersi a ballare fin dalle prime strofe: vediamo il significato e il testo.

Un ragazzo Una ragazza di The Kolors: il significato della canzone

Dopo l’enorme successo che hanno registrato con Italodisco, i The Kolors sono approdati al Festival di Sanremo 2024 con una canzone destinata a scalare le classifiche. Si intitola Un ragazzo Una ragazza e, sul filone del brano precedente, invita a scendere in pista fin dalla prima strofa. La band guidata da Antonio Stash Fiordispino è tornata ad esibirsi sul palco dell’Ariston a distanza di sei anni dall’ultima partecipazione e ha fatto scatenare la platea. L’inedito sanremese è nato a Milano: “Alla Stazione Centrale abbiamo visto la scena di un ragazzo che cercava di ‘rompere il ghiaccio’ con una ragazza“.

“Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane

Tu aspetti il treno

Io al cellulare“.

Un ragazzo e una ragazza, non si conoscono, ma lui la nota e studia tutti i modi possibili per attaccare bottone.

“Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare

Siamo un incrocio

Fondamentale“.

Cosa fare per rompere il ghiaccio? Se il ragazzo avesse i soldi potrebbe addirittura comprarle la luna, ma deve restare con i piedi per terra e pensare velocemente a qualcosa di più concreto.

“Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto

E lo sai, cercarti è un po’ come aspettare ad un semaforo rotto

È uguale però sento la pelle bruciare, eh“.

Musicalmente, Un ragazzo Una ragazza dei The Kolors è, per ammissione di Stash, come “se il funk di Prince e James Brown fossero un quadro rimasto in solaio: lo abbiamo spolverato e ci abbiamo messo una cornice fluo!“. Il testo è semplice, forse anche banale, ma il mix di funk e disco music è vincente.

Ecco il video di Un ragazzo Una ragazza di The Kolors:

Un ragazzo Una ragazza: il testo della canzone

Serve un’idea

Continentale

Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane…

Continua per il testo integrale